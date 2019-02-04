2 февраля в России отметили День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Накануне 76-й годовщины работники прокуратуры Бурятии поздравили с памятной датой ветерана прокуратуры, участника Сталинградской битвы Сахаровского Виктора Фёдоровича.
Виктор Фёдорович в должности командира взвода 988 стрелкового полка принял участие в Сталинградской битве зимой 1943 года. В наступательной операции получил тяжёлое ранение в грудь. После госпиталя воевал на Западном фронте, обороняя Ржев. Под Смоленском в августе 1943 года вновь тяжело ранен. Демобилизован в феврале 1944 года по инвалидности.
За участие в боевых операциях, мужество и стойкость награжден орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями «За победу над Германией», имени Жукова.
В феврале прошлого года Сахаровский по приглашению администрации Волгограда участвовал в торжествах, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Виктор Федорович окончил Иркутскую юридическую школу и Всесоюзный юридический заочный институт. С 1959 года проходил службу в органах прокуратуры. В 1961-1973 годах – прокурор Усть-Ордынского национального округа, в 1977-1985 годах – прокурор г. Улан-Удэ.
Заслуженный юрист РСФСР, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, награжден медалями «Ветеран прокуратуры», медалью Руденко.
Ветерану пожелали здоровья, долголетия, вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В прокуратуре Бурятии поздравили участника Сталинградской битвы
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