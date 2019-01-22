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В Сагаалган улан-удэнцев ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий

В Сагаалган улан-удэнцев ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Белый месяц отметят через две недели

Новый год по лунному календарю в 2019 году наступит 5 февраля. Как сообщал «Байкал-Dailу», этот день в Бурятии объявлен выходным.

В рамках празднования Сагаалгана в течение месяца в Улан-Удэ пройдёт более 30 культурно-развлекательных мероприятий. Об этом сообщает управление по информационной политике.

План мероприятий: 



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Сагаалган Праздники
 
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