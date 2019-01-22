В Сагаалган улан-удэнцев ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий

Белый месяц отметят через две недели
Новый год по лунному календарю в 2019 году наступит 5 февраля. Как сообщал «Байкал-Dailу», этот день в Бурятии объявлен выходным.
В рамках празднования Сагаалгана в течение месяца в Улан-Удэ пройдёт более 30 культурно-развлекательных мероприятий. Об этом сообщает управление по информационной политике.
План мероприятий:
Возрастное ограничение 0+
Известному бурятскому актёру исполнилось 65 лет
К сборам, которые продлятся около месяца, привлечено около 500 военнослужащих
Белый месяц отметят через две недели
В движении приняли участие более 900 человек
Желающим нужно предварительно записаться на мероприятие
Совместные действия подразделений играют важную роль во всестороннем взаимодействии
Дугжууба – обряд, проводимый перед Сагаалганом, Новым годом по лунному календарю
В прошлом году федеральные дорожники ликвидировали пять очагов аварийности в пригороде Улан-Удэ
За третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев
В Сагаалган по всему миру пройдёт всебурятский фестиваль бууз
В дело вмешалась прокуратура
Республику представляют 31 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков
Данная книга – пятая часть серии «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска»
На соревнование приехали 165 спортсменов