В Бурятии сняли современный клип о подростках

















В песне рассказывается о том, что школьник влюбляется в девочку - новенькую ученицу, пришедшую к ним в класс. Герой клипа восхищается красотой своей одноклассницы, нарекает её дангиной, принцессой, супермоделью и надеется, что она обратит на него внимание. Мальчик признаётся, что простой обычный школьник, увлекающийся борьбой, но зато он честный, храбрый и трудолюбивый.



Песня написана довольно простым и современным языком - здесь много слов из молодёжного сленга, произведение не перегружено эпитетами, метафорами.





















- Все клипы снимались на грантовые средства из республиканского бюджета для реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в регионе – по «Программе развития и сохранения бурятского языка в Республике Бурятия». Уже записано 6 песен, на 4 из них мы сняли видеоклипы. Кстати, съёмки велись и на территории КНР, куда отправилось 14 детей, чтобы сняться совместно с шэнэхэнскими детьми. Каждый наш диск сопровождается не только книжкой с нотами, словами песен, но и минус-фонограммами, чтобы любой ребенок мог исполнить песни на мероприятиях и дома, - говорится в группе студии.



Клип «Супермодель» - 40 –й по счёту музыкальный ролик студии.

