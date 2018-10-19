В Бурятии сняли современный клип о подростках

Накануне в Сети опубликовали клип, в котором снялись подростки. Композицию на бурятском языке исполняет в ролике юный 12-летний певец Эрдэни Гармаев – солист детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» («Серебряные колокольчики»).
В песне рассказывается о том, что школьник влюбляется в девочку - новенькую ученицу, пришедшую к ним в класс. Герой клипа восхищается красотой своей одноклассницы, нарекает её дангиной, принцессой, супермоделью и надеется, что она обратит на него внимание. Мальчик признаётся, что простой обычный школьник, увлекающийся борьбой, но зато он честный, храбрый и трудолюбивый.
Песня написана довольно простым и современным языком - здесь много слов из молодёжного сленга, произведение не перегружено эпитетами, метафорами.
Песня написана довольно простым и современным языком - здесь много слов из молодёжного сленга, произведение не перегружено эпитетами, метафорами.
Клип снимался, по словам создателей, в разных местах Улан-Удэ (стадион БГСХА, «Арбат», торговые центры и т.д.), для съёмок были привлечены танцоры из студии «VMD», спортсмены сборной по вольной борьбе республики.
Что касается юного исполнителя, то Эрдэни 7 лет является солистом студии «Мүнгэн хонхонууд». Он уже успел стать победителем международного детского конкурса «Звёзды светлого будущего-2016» в городе Баруун-Узэмчин в КНР, одним из победителей «Алтарганы-2018» в Иркутске.
- Видео на песню «Супермодель» - третье в творческой карьере двенадцатилетнего школьника. Его первый клип (из первого диска) «Би томо болооб» о мальчике, который радуется, став школьником. Следующим клипом стал «Гурбан эрдэни – Три драгоценности», о том, что является самым драгоценным, - сообщается в официальной группе студии в соцсети.
Новая работа является частью третьего диска студии, который готовится к выпуску.
- Этот диск отличает от двух предыдущих то, что многие наши солисты выросли, стали подростками, вследствие изменилась и общая тематика. Также все песни совершенно новые, их пишет для нас талантливый композитор (также хормейстер и саундпродюсер нашей студии) Сарантуяа Жалцанова в тандеме с поэтессой Санжейжин Ечигмой, - поясняет в Сети руководитель студии Сэсэгма Ринчинова.
Недавно в Интернете появился клип ещё одной солистки студии Суранзан Санжаевой с песней «Зуранам шамай – Рисую тебя». В ближайшем будущем ожидается выпуск ещё двух видео, которые для студии снимали специалисты из студии «Уулзар» (UULZAR).
- Все клипы снимались на грантовые средства из республиканского бюджета для реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в регионе – по «Программе развития и сохранения бурятского языка в Республике Бурятия». Уже записано 6 песен, на 4 из них мы сняли видеоклипы. Кстати, съёмки велись и на территории КНР, куда отправилось 14 детей, чтобы сняться совместно с шэнэхэнскими детьми. Каждый наш диск сопровождается не только книжкой с нотами, словами песен, но и минус-фонограммами, чтобы любой ребенок мог исполнить песни на мероприятиях и дома, - говорится в группе студии.
Клип «Супермодель» - 40 –й по счёту музыкальный ролик студии.