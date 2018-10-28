Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

26 Октября

Популярное

В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму

В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
Общество, 
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва 

В Тольятти отменили концерт рэпера Хаски, уроженца Бурятии Дмитрия Кузнецова. Выступление должно было состояться 2 ноября, но, по словам организаторов, представители клуба вынужденно расторгли договор аренды. На странице мероприятия «Вконтакте» заявляется, что отказ произошёл якобы после беседы с представителями прокуратуры.

«На днях в клуб пришли из прокуратуры и настоятельно рекомендовали отменить концерт, в обратном случае были бы применены тяжкие санкции. Представители клуба не смогли перечить прокуратуре и отказали нам в аренде, расторгнув договор. Другой площадки в Тольятти, увы, нет», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Самарской области официально опровергли эту информацию.

- Прокуратура не вносила никаких представлений о запрете концерта рэпера Хаски в Тольятти, — сообщила представитель надзорного ведомства РИА Новости.

Сам Хаски на своей официальной странице подтверждает версию организаторов выступления. Рэпер написал, что концерты пытаются запретить и в других городах – Самаре, Нижнем Новгороде, Перми и др. Всего же в рамках масштабного тура «Проказа» у Хаски впереди 20 концертов по всей стране.

Дмитрий Кузнецов объясняет: претензии правоохранительных органов связаны с песней «Поэма о Родине». Этот трек выделяется тем, что был снят в родном для Хаски Улан-Удэ, есть в нём строки про посёлок Восточный, где вырос исполнитель, а также отсылки к творчеству местной панк-группы «Оргазм Нострадамуса».

«Причина: в песне «Поэма о родине» (вот ирония) нашли призывы к каннибализму. С вами все в порядке там? Помимо прочего, в моих песнях нашли оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет - только тупой деревянный шантаж», - поделился рэпер.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября концерт Хаски в рамках тура по России состоялся и в Улан-Удэ. Мероприятие прошло с большим аншлагом. Это было второе выступление артиста в родном городе, первый концерт состоялся в октябре 2017-го.

Этой осенью Хаски поразил публику перфомансом с собственными похоронами.


рэп музыканты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
Общество, 28.10.2018
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва
В Байкальском заповеднике живут соболи Гром и Тучка
В Байкальском заповеднике живут соболи Гром и Тучка
Общество, 28.10.2018
Соболи живут в вольере в визит-центре «Байкал заповедный»
В улан-удэнском отделе полиции появятся новые лекарства
В улан-удэнском отделе полиции появятся новые лекарства
Общество, 28.10.2018
Председатель Общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Денис Леонов и член совета Бадарма Гомбоева посетили отдел полиции №2 на ул. Цыбикова, 3
В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
Общество, 28.10.2018
Также под отключение попали соседние дома
В Бурятии прошёл финал автогонок «Сибирской Кросс Серии» (фоторепортаж)
В Бурятии прошёл финал автогонок «Сибирской Кросс Серии» (фоторепортаж)
Общество, 28.10.2018
В Нюки съехались автолюбители трёх регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крупных автогонок
В Улан-Удэ посадили аллею возле школы имени Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ посадили аллею возле школы имени Алдара Цыденжапова
Общество, 28.10.2018
Вместе с детьми работали участники боевых действий
В Улан-Удэ до +9
В Улан-Удэ до +9
Общество, 28.10.2018
Осадков сегодня в городе не ожидается
В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»
В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»
Общество, 27.10.2018
Структура занятий включает лекции, практические занятия и агротренинги
Забайкалка перевела мошенникам 129 тысяч
Общество, 27.10.2018
Мошенники сообщили женщине, что для получения положенной компенсации ей нужно перечислить средства им на счёт
В ВВО организована горячая линия по вопросам призыва
Общество, 27.10.2018
На территории округа продолжается осенняя призывная кампания
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Общество, 27.10.2018
Рэпер Luxor и певица Ханна представили композицию «Нарушаем правила»
Турнир по бурятской борьбе состоялся в Иркутской области
Общество, 27.10.2018
На борцовской юрте имени Геннадия Манжуева установили мемориальную доску
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
Общество, 27.10.2018
На концерте выступили творческие коллективы, артисты столицы Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^