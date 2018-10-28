В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму

Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва
В Тольятти отменили концерт рэпера Хаски, уроженца Бурятии Дмитрия Кузнецова. Выступление должно было состояться 2 ноября, но, по словам организаторов, представители клуба вынужденно расторгли договор аренды. На странице мероприятия «Вконтакте» заявляется, что отказ произошёл якобы после беседы с представителями прокуратуры.
«На днях в клуб пришли из прокуратуры и настоятельно рекомендовали отменить концерт, в обратном случае были бы применены тяжкие санкции. Представители клуба не смогли перечить прокуратуре и отказали нам в аренде, расторгнув договор. Другой площадки в Тольятти, увы, нет», - говорится в сообщении.
В свою очередь, в прокуратуре Самарской области официально опровергли эту информацию.
- Прокуратура не вносила никаких представлений о запрете концерта рэпера Хаски в Тольятти, — сообщила представитель надзорного ведомства РИА Новости.
Сам Хаски на своей официальной странице подтверждает версию организаторов выступления. Рэпер написал, что концерты пытаются запретить и в других городах – Самаре, Нижнем Новгороде, Перми и др. Всего же в рамках масштабного тура «Проказа» у Хаски впереди 20 концертов по всей стране.
Дмитрий Кузнецов объясняет: претензии правоохранительных органов связаны с песней «Поэма о Родине». Этот трек выделяется тем, что был снят в родном для Хаски Улан-Удэ, есть в нём строки про посёлок Восточный, где вырос исполнитель, а также отсылки к творчеству местной панк-группы «Оргазм Нострадамуса».
«Причина: в песне «Поэма о родине» (вот ирония) нашли призывы к каннибализму. С вами все в порядке там? Помимо прочего, в моих песнях нашли оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет - только тупой деревянный шантаж», - поделился рэпер.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября концерт Хаски в рамках тура по России состоялся и в Улан-Удэ. Мероприятие прошло с большим аншлагом. Это было второе выступление артиста в родном городе, первый концерт состоялся в октябре 2017-го.
Этой осенью Хаски поразил публику перфомансом с собственными похоронами.
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
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