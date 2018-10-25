Улан-удэнские школьники создали экологическую организацию

Ученики школы № 12 столицы Бурятии решили бороться с загрязнением города и совсем недавно создали экологическую волонтёрскую организацию - #CleanКлином. Всё это проходит в рамках больших проектов «Grün De» и «Umwelt macht Schule» Института имени Гёте. В новой организации состоят 15 ребят-девятиклассников.
- Сначала группа состояла из тех, кто учит немецкий, затем уже стали заинтересовываться их одноклассники. Нам оказывают помощь кафедра немецкого и французского языков БГУ и, конечно же, администрация и учителя 12 школы, - рассказала «Байкал-Daily» организатор проекта, студентка 3 курса кафедры немецкого и французского языков БГУ Владлена Семенюк.
Школьники активно взялись за дело. Они наклеили на урнах в микрорайоне Мелькомбинат таблички со смешными надписями, призывающими горожан бросать отходы именно в «мусорку», а не на землю.
Кроме того, девятиклассники встретились с лидером КВН-движения Бурятии Чингисом Болотовым. Известный юморист и ведущий организовывает акции, направленные на борьбу с мусором, снимает на эту тему ролики в духе фильмов 90-х годов. Как отметили сами подростки, в ходе беседы они получили дополнительную мотивацию.
- Ребята ведут информационную работу в школе, сегодня поставили здесь контейнеры для старых лампочек и батареек. И на этой неделе мы проводим конкурс среди третьих классов на лучший рисунок об экологии в нашем городе с очень экологичными и полезными призами. Викторина для более старших ребят будет проходить в это воскресенье в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», - продолжила Владлена.
Сейчас инициативные школьники снимают вайны, обучающие видео. По словам девушки, у учеников 12 школы ещё много идей - как и предстоящей работы для реализации всего задуманного.
- Проблема загрязнённости очень остро стоит в районе Мелькомбината, - пояснила студентка.
В организации «#CleanКлином» всё проводится на добровольных началах. Подробнее о проекте можно узнать здесь - https://vk.com/public172500683