Боксёры из Бурятии завоевали два золота на чемпионате России

Батор Сагалуев занял второе место, уступив якутскому спортсмену





Как сообщал «Байкал-Daily», ранее спортсмен из Бурятии Тамир Галанов одержал победу на чемпионате России по боксу, который сегодня проходил в Якутске. В финале он выиграл бой с Расулом Салиевым (Дагестан) в весовой категории до 52 кг.





После этого в весовой категории до 81 кг второй боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили выиграл золото, победив Имама Хатаева из Чеченской Республики.





Что касается Батора Сагалуева, то он стал серебряным призёром состязаний. В финальной схватке в весовой категории до 49 кг победил спортсмен из Якутии Василий Егоров.