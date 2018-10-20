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Боксёры из Бурятии завоевали два золота на чемпионате России

Боксёры из Бурятии завоевали два золота на чемпионате России
Общество, 
Батор Сагалуев занял второе место, уступив якутскому спортсмену 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее спортсмен из Бурятии Тамир Галанов одержал победу на чемпионате России по боксу, который сегодня проходил в Якутске. В финале он выиграл бой с Расулом Салиевым (Дагестан) в весовой категории до 52 кг.

После этого в весовой категории до 81 кг второй боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили выиграл золото, победив Имама Хатаева из Чеченской Республики. 

Что касается Батора Сагалуева, то он стал серебряным призёром состязаний. В финальной схватке в весовой категории до 49 кг победил спортсмен из Якутии Василий Егоров. 
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