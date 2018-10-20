Боксёры из Бурятии завоевали два золота на чемпионате России

Батор Сагалуев занял второе место, уступив якутскому спортсмену
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее спортсмен из Бурятии Тамир Галанов одержал победу
на чемпионате России по боксу, который сегодня проходил в Якутске. В финале он выиграл бой с Расулом Салиевым (Дагестан) в весовой категории до 52 кг.
После этого в весовой категории до 81 кг второй боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили выиграл золото, победив Имама Хатаева из Чеченской Республики.
Что касается Батора Сагалуева, то он стал серебряным призёром состязаний. В финальной схватке в весовой категории до 49 кг победил спортсмен из Якутии Василий Егоров.
Батор Сагалуев занял второе место, уступив якутскому спортсмену
Помимо победившего Тамира Галанова, в финальных состязаниях по боксу участвуют ещё 2 спортсмена из республики
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