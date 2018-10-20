Бурятский боксёр завоевал золото на чемпионате России

Помимо победившего Тамира Галанова, в финальных состязаниях по боксу участвуют ещё 2 спортсмена из республики





Спортсмен из Бурятии Тамир Галанов одержал победу на чемпионате России по боксу. В финале он выиграл бой с Расулом Салиевым (Дагестан) в весовой категории до 52 кг.





Сегодня в Центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске проходит заключительный день чемпионата.





Республика Бурятия в финале представлена в трёх весовых категориях. То есть, помимо выигравшего сейчас золотую медаль Тамира Галанова, поборются за победу еще два боксёра из региона.





В весовой категории до 49 кг Батор Сагалуев сразится с Василием Егоровым из Республики Саха (Якутия). В весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили проведёт бой с Имамом Хатаевым из Чеченской Республики.





Финальные поединки проходят сейчас.