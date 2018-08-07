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На Ольхоне появилась мастерская по изготовлению морин хууров

Общество, 
В начале августа здесь отпраздновали появление первого на острове морин хуура 

1 августа гости студии «Ойхоной туяа», работающей при поддержке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», смогли погрузиться в волшебную музыку старинного музыкального инструмента. В этот день здесь отпраздновали появление первого на острове морин хуура.

Теперь в студии, которая находится на острове Ольхон, на территории Прибайкальского национального парка, есть собственная мастерская по изготовлению морин хууров.

- Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Отсюда и название: мори́н ху́ур, мори́н толгойто́й ху́ур (монг. морь, морин — конь, толгой — голова, хуур — музыкальный инструмент, бур. морин хуур, калм. мөрн хуур). Звук этого старинного бурят-монгольского инструмента как будто передаёт дыхание степных ветров, топот и ржание лошадей, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ландшафт налагает неизгладимый отпечаток на культуру этноса. Собственно говоря, культура этноса рождается из вмещающего ландшафта, отмечает гостья студии.

- Этнос и вмещающий ландшафт образуют единую взаимосвязанную систему. Байкальский природный ландшафт является также и культурным ландшафтом. Одно от другого неотделимо. Всё вместе и создаёт атмосферу, которая притягивает людей на Ольхон, — говорит Марина Рихванова, руководитель проекта «Байкальская экспедиция», частая гостья и партнёр студии.

На обряде «омывания копыт» в честь дня рождения первого изготовленного на Ольхоне морин хуура присутствовала также известная ольхонская благотворительница Симона Халемайер. Раньше Симона (гражданка Германии) жила на Ольхоне, сейчас приехала как гостья. 

- Ольхон - необыкновенное место. Здесь сочетаются красивейшие ландшафты мира. Глядя на Ольхон, я вижу здесь и Альпы, и Шотландию, и пейзажи Германии… И эта музыка очень гармонирует с тем Ольхоном, который мы полюбили, на котором решили поселиться тридцать лет назад. Современный же новострой из больших корпусов, на наш взгляд, совершенно не вписывается в природный ландшафт, нарушает вековую гармонию острова. Ольхон очень атмосферен, и нужно эту атмосферу сберечь, сохранить тот Ольхон, который мы все любим, - пояснила она.

К морин хууру положено относиться как к члену семьи. Только что изготовленному музыкальному инструменту дают имя, «поят молоком» и размещают в почётном месте юрты. Теперь важно не забывать его. По традиции морин хуур должен обязательно звучать. Тогда дом будет счастливым, а семья — полной, считают создатели инструментов.
музыкальный инструмент
 
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