Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль

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Объекты Бурятии войдут в «Цифровой бренд Байкала» Общество, В Иркутском государственном университете началась работа над проектом «Цифровой бренд Байкала», предполагающим создание специального веб-приложения интерактивной карты трех регионов: Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии с размещением информации о территории, достопримечательностях и бизнес-проекта

Выпускники бурятской балетной школы выступили в Чите Общество, Солисты ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ на сцене Забайкальского краевого драматического театра в Чите представили гала-концерт фестиваля Baikal Dance Festival

МЧС запустило в Бурятии акцию «Безопасный Байкал» Общество, Сегодня, 6 августа, на береговой линии байкальского озера стартовал комплекс практических мероприятий, в которых принимают участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и местного населения

Воспитанницы Сретенского монастыря Бурятии благодаря гранту побывали в Крыму Общество, Женский монастырь поблагодарил министерство соцзащиты Бурятии за участие в воспитании детей-сирот