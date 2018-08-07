Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа на Байкале завершилась Baikal Sailing Week 2018. Всего участвовало 6 команд: «Ласточка», «Веста», «Радуга», «Каприз», «Морфей» и «Silver Glow». В каждой из команд было около 7 человек, а также судейское судно.
Кроме того, регату сопровождала команда информационного агентства «Байкал-Daily» и два фотографа – Алексей Колганов из Иркутска и Георгий Акимов.
В рамках Байкальской парусной недели 2018 прошло шесть гонок. В том числе один ночной переход.
1 гонка стартовала 28 июля в 15:00 из яхт-клуба «Исток» – створ залива Курма. Длина дистанции составила 6,5 морских миль. 2 гонка состоялась 29 мюля из Листвянки – Большое Голоустное. Яхты прошли 8 морских миль. 30 июля состоялась 3 гонка, яхтсмены отправились в бухту Песчаная. Для этого они преодолели 25 морских миль. Во время 4 гонки был ночной переход, прошли 68 морских миль. Во время 5 гонки 2 августа из залива Загли до острова тоники – Шида яхты прошли 10 морских миль. И 3 августа с мыса Улюрба до мыса Хобой участники проделали 8 миль.
По итогам гонок первое место досталось команде «Ласточка», набрав 21,8 балла. Второе – «Silver Glow» с результатом 16,8 баллов; третье – «Каприз» (16,4).
По время гонок для участников также подготовили конкурсы. Яхтсмены с удовольствием искупались в Байкале на «ватрушках». Также им пришлось столкнуться с капризами байкальской погоды: от палящего солнца, до грозы.
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