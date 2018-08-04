



Регата длилась неделю. Маршрут был спланирован таким образом, чтобы участники смогли познакомиться с самыми живописными и интересными островами Малого моря (части Байкала в районе острова Ольхон).











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На Байкале завершилась парусная регата Baikal Sailing Week 2018. Всего участвовало 6 команд: «Ласточка», «Веста», «Радуга», «Каприз», «Морфей» и «Silver Glow». В каждой из команд было около 7 человек.В рамках Байкальской парусной недели 2018 прошло шесть гонок. В том числе один ночной переход.За неделю путешествия Байкал приветствовал участников разной погодой: была и жара, и ливни, и грозы. По словам яхтсменов, они испытали незабываемые эмоции и впечатления.По итогам гонок победу одержала команда «Ласточка».