Баргузинскому дацану в Бурятии исполнилось 200 лет (фоторепортаж)









Фоторепортаж Сергея Тарасенко с освящения субургана на месте первого Баргузинского дацана.





Справка:



Баргузинский дацан расположен у подножия гор, на границе Куйтунских степей. С 19 века считался одним из самых красивых буддийских храмов России. Дацан был духовным центром Баргузинской долины, сообщает Сангха России.



Первый дуган «Хурдын сумэ» был построен в 1818 году возле Борогола, в 1824 году построен второй дуган «Догчидын сумэ» за Аргалеем возле озера Хасхал, а в 1828 году возведён большой Цогчен дуган возле «Хурдынсумэ».



Официальное разрешение на постройку дацан получил только в 1832 году. Дацан получил название «Гандан Шедувлин», освящение Цогчен дугана провёл V Пандито Хамбо Лама Данзан Гаван Ешижамсуев.



Долгое время дацан назывался Борогольским, это колыбель буддизма в Баргузинской долине, отсюда вышли многие известные ламы, Ширээтэ ламы. Буддизм был представлен здесь всеми составляющими частями: философией, тантрой и медициной.



В 1837 году дацан был официально переименован в Баргузинский. В конце 1850-х годов местоположение дацана поменяли, его перенесли из Бороголького улуса в местность Харгана возле озера Саган Нуур. Таким образом, дацан приблизился к основным кочевьям баргузинских бурят. Это было время «золотого» настоятеля Санжи Шинтадова. При нём был построен большой трехэтажный Цогчен дуган, который был освящён в 1886 году. Ученик Санжи Шинтадова Цыден Соодоев семь лет обучался в Тибете, достиг вершин буддийской медитации.



В 1922 году Цаннит Хамбо Лама Агван Доржиев приехал в Баргузин. В Баргузинском дацане он выступил перед ламами и предложил перенести дацан на новое место, поближе к воде и лесу. Уже в 1923 году один из двух дуганов при большом дацане перевезли – к подножию священной горы Бархаан. Построили из него двухэтажный дуган. По своему архитектурному облику он не был похож на типичные бурятские дуганы с взлетающими крышами, а напоминал Санкт-Петербургский дацан и горные тибетские храмы. В 1923 году дацан возле горы Бархаан был освящён при участии Агвана Доржиева.



Репрессии 30-х годов коснулись всего буддийского духовенства, ламы подвергались гонениям и арестам, храмы были использованы на нужды колхозов, безвозвратно утеряно большинство культовых предметов, книг, статуй.



Возрождение буддизма в Баргузинской долине началось в 1990-е годы. В 1992 году XXI Пандито Хамбо Лама Мунхо Цыбиков утвердил ширээтэ ламой Тугута Намжилова из Баянгола. В 1993 году дацан был переименован в дацан Баргузинской долины «Гандан ШеДувлин», ширээтэ ламой назначен Артур Намжилов из Борогола. В 2000 году он был переименован в Курумканский дацан, ширээтэ ламой избран Олег Намжилов.



В феврале 2005 года решением XXIV ПандитоХамбо Ламы Дамбы Аюшеева был образован Баргузинский дацан, ширээтэ Ламой назначен Цыден лама Намжилов. Это решение оказалось судьбоносным в новейшей истории Баргузинского дацана. 2 мая 2005 года Хамбо Лама Дамба Аюшеев открыл Лик богини Янжимы у подножия Улзы-Хаана на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана ЦыденаС оодоева.



Это самопроявленное изображение Янжимы официальным решением Высшего совета Сангхи – Сугунды – признано одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, многие рассказывают, как им удалось забеременеть после поездки Лику Богини.



С 2005 года возле улуса Ярикто постепенно обустраивается комплекс Баргузинского дацана. На благотворительные средства тысяч верующих построены Сахюусан дуган. Цогчен дуган – «Дворец богини Янжимы» был построен в 2010-2014 годах. В 2010 году открыт информационно-визитный центр «Сарасвати», круговая экологическая тропа «Большое гороо богини Янжимы» построена в 2013 году.



- Сегодня дацан живет динамичной жизнью, к священному Лику богини Янжимы не зарастает народная тропа. Все эти годы сюда устремляются тысячи паломников и верующих. На протяжении уже двух веков многие поколения служителей дацана исполняют возложенную на них ответственную миссию, изо дня в день, проповедуя истинные ценности буддизма. Каждое утро начинается с чтения молитв за мир и благоденствие родной земли, за долголетие каждого живого существа, за каждого из нас. Здесь все находят понимание, веру, душевное успокоение и поддержку, - отмечают в пресс-службе Сангхи России.



В выходные, 28 и 29 июля, в Бурятии состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию с момента образования Баргузинского дацана. На юбилейные торжества приехал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, а также ширээтэ ламы (настоятели) дацанов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Утром 28 июля состоялся рамнай (освящение) ступы Шинтадай ламы на месте расположения первого Баргузинского дацана в местности Шунэтхэн возле улуса Борогол. Затем на территории дацана возле Ярикто прошли концерт и спортивные соревнования.Большой торжественный молебен провели утром 29 июля на священном месте проявления Лика богини Янжим. Ламы во главе с Хамбо Ламой совершили буддийский обряд подношения мандалы Богине Янжиме.