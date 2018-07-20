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В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности

В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В эти выходные ожидаются сильные дожди

В связи с объявленным штормовым предупреждением в эти выходные и повышением уровня воды решением городской комиссии по ЧС с 9:00 20 июля до 9:00 23 июля на территории Улан-Удэ введён повышенной готовности. Угрозы наводнения нет, повода для паники тоже, подчеркнули в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Согласно введённому режиму повышенной готовности все службы города должны проверить и усилить работу диспетчерского и инженерного состава. Уже подготовлен запас горного камня, щебня, песка для засыпки возможных промоин. Трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга, для чего спасателями установлены дополнительные вешки. Создана дополнительная патрульная группа, которая оснащена плавсредствами.

- Районные администрации во избежание несчастных случаев должны в очередной раз напомнить жителям ДНТ, СНТ, частного сектора, расположенных в зоне возможного подтопления о правилах поведения в случае выхода воды на пойму, о необходимости страхования имущества, - сообщают в управлении по информационной политике.

По данным на утро 20 июля уровень воды в реке Селенга составляет 60 см. от нуля гидрологического поста, рост за несколько дней составил 8 см. Выход на пойму (из берегов) происходит при отметке 230 см. Уровень воды в Уде составляет 129 см., при выходе на пойму 230 см.

- На уровень воды в реке Селенге влияет ситуация с осадками в Монголии, в Забайкальском крае на реках Хилок и Чикой. Долгосрочных прогнозов синоптики не дают, точный прогноз мы имеем на трое суток. Этого времени при необходимости достаточно для принятия мер и оповещения населения, - сообщил Валерий Вильдавский, начальник Управления по ЧС. 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», уже в нескольких районах Бурятии дожди смыли дороги. В Баргузинском районе прервано транспортное сообщение между сёлами Хилгана и Борогол из-за разбившейся реки Баргузин. На прошлой неделе страдали населённые пункты Романовка и Багдарин Баунтовского района

Также существует угроза наводнения в Джидинском районе из-за повышенного уровня реки Джида. Житель Мухоршибирского района были по колено в воде после обрушившихся ливней. 

Также под воду уходит Бурятский Анигский округ: разрушены дороги и мосты
повышенная готовность ливень погода
 
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