В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности





В связи с объявленным штормовым предупреждением в эти выходные и повышением уровня воды решением городской комиссии по ЧС с 9:00 20 июля до 9:00 23 июля на территории Улан-Удэ введён повышенной готовности. Угрозы наводнения нет, повода для паники тоже, подчеркнули в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.Согласно введённому режиму повышенной готовности все службы города должны проверить и усилить работу диспетчерского и инженерного состава. Уже подготовлен запас горного камня, щебня, песка для засыпки возможных промоин. Трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга, для чего спасателями установлены дополнительные вешки. Создана дополнительная патрульная группа, которая оснащена плавсредствами.- Районные администрации во избежание несчастных случаев должны в очередной раз напомнить жителям ДНТ, СНТ, частного сектора, расположенных в зоне возможного подтопления о правилах поведения в случае выхода воды на пойму, о необходимости страхования имущества, - сообщают в управлении по информационной политике.По данным на утро 20 июля уровень воды в реке Селенга составляет 60 см. от нуля гидрологического поста, рост за несколько дней составил 8 см. Выход на пойму (из берегов) происходит при отметке 230 см. Уровень воды в Уде составляет 129 см., при выходе на пойму 230 см.- На уровень воды в реке Селенге влияет ситуация с осадками в Монголии, в Забайкальском крае на реках Хилок и Чикой. Долгосрочных прогнозов синоптики не дают, точный прогноз мы имеем на трое суток. Этого времени при необходимости достаточно для принятия мер и оповещения населения, - сообщил Валерий Вильдавский, начальник Управления по ЧС.