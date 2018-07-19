В Бурятии река Джида угрожает подтоплением

Паводок возможен в Джидинском районе Бурятии, сообщает телекомпания АТВ.
- 19-го июля ожидается выход южного циклона, на малых реках, на реке Джида ожидается выход воды на пойму. Возможно, образование селевых потоков 1:54 склейка 1:57 Район Джиды и вообще юго-западные районы, там малые реки горные. Там уровни очень быстро повышаются и дожди ожидаются большой интенсивности, - сообщила АТВ Елена Жукова, гидролог Бурятского Гидрометцентра.
Во всех остальных районах Бурятии паводков не ожидают. Например, на севере республики прогнозируют спад уровня рек. Также ничего не угрожает и столице республики.
- На данный момент повода для беспокойства нет, потому что у нас уровень 60 сантиметров, а уровень выхода воды на пойму 230 сантиметров. Так что запас еще очень большой у нас, - прокомментировала Елена Жукова.
Жители Улан-Удэ могут спать спокойно. По крайней мере, на ближайшие три дня. Именно в этот срок можно говорить о максимальной точности гидромониторинга. А что нас ожидает до конца этого лета – загадка, уточняет АТВ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу сильный ливень обрушился на село Хошун-Узур Мухоршибирского района, где воды было буквально по колено. Местные жители сняли потоки воды на улицах и в своих домах, комментируя: «Целые реки». После окончания ливня на месте работала вакуумная машина.
Ранее проблемы были на севере Бурятии, где размыло дороги в Баунтовском и Муйском районах.
На сегодняшний день сохраняется режим повышенной готовности в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском и Муйском районах Бурятии.
Читайте также:
В Бурятии сельчане оказались по колено в воде
В Бурятии сельчане оказались по колено в воде
В Бурятии поднявшиеся реки размывают дороги
В Бурятии собирают помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам
Муйский район Бурятии находится под угрозой подтопления
Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье попало на видео
Наводнение в Забайкалье: Людей спасают с чердаков (видео)
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Ливни в Бурятии смыли дорогу (фото, видео)
«Воды по пояс»: В Забайкалье эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
Муйский район Бурятии находится под угрозой подтопления
Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье попало на видео
Наводнение в Забайкалье: Людей спасают с чердаков (видео)
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Ливни в Бурятии смыли дорогу (фото, видео)
«Воды по пояс»: В Забайкалье эвакуируют тысячи людей из-за наводнения