Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

Популярное

Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду

Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду
Общество, 
Вода поднялась до окон, машины сносит бурным потоком. ВИДЕО

Агинский округ тонет

18 июля на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края прошли ливни. По данным единой дежурно-диспетчерской службы округа, сложная ситуация была в сельском поселении Таптанай. Подтоплено 4 частных дома, 19 приусадебных участков, эвакуированы 14 человек, из них 6 детей.

Из-за разрушения мостов ограничено движение по трассе «Таптанай – Зуткулей», «Таптанай – Токчин». Вчера вечером на автодороге «Агинское-Дульдурга» из-за сильного потока воды в трёх местах было ограничено движение. Однако к трём часам ночи трасса была доступна для движения. Размытие водопропускной трубы оперативно остановлено. В местах чрезвычайных ситуаций работали оперативный штаб, спасатели, дорожники, полицейские.

Автомобилисты и местные жители сняли на видео потоп и выложили в соцсети. На кадрах видны бушующие реки грязи: водители безуспешно пытаются вытащить свои машины, пробирающиеся сквозь потоки воды; затоплены жилые дома - вода поднялась до уровня окон.







В комментариях к видео жители Бурятии ужасаются стихийному бедствию: «Жесть», «Ужас», «Конец света не за горами», «Офигеть» «Ну как тут не материться?», «Там проливные дожди, топит всё: Дульдургинский и Агинские районы. Там недавно собирали гуманитарную помощь Чите, но по-моему, как бы им самим не пригодилось это. Старики всегда говорили, что самая страшная стихия — это вода: огонь можно потушить, а воду не остановить. Бурятию, надеюсь, обойдут все эти потопы», - пишут неравнодушные люди. 

 



смыло несколько мостов, соединяющих деревни. Фото, видео - Бальжинима Дамбаев   


Также поток ливневых вод был и в Хойто-Аге. Подтопленных домов нет, пострадало несколько приусадебных участков. Затруднены проезды до сел Хойто-Ага, Сахюрта, Челутай Агинского района, Цугол, Нуринск, Боржигантай Могойтуйского района. В Могойтуйском районе чрезвычайных происшествий не было.

В некоторых районах, посёлке Агинское, сёлах Хойто-Ага, Урдо-Ага произошло отключение электричества, сейчас на месте работают ремонтные бригады. Устранение последствий ливня находится на контроле администрации Агинского Бурятского округа.

- В связи с выпадением большого количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках Забайкальского края и возникновению паводковых явлений, на территории края с 9 июля действует режим чрезвычайной ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

«Сбылось пророчество»

Большая вода пришла и в сельское поселение Амитхаша и Кункур. Разбушевавшиеся реки также сняли на видео очевидцы.

- Кункурская Ниагара! – говорит автор видеозаписи, сравнивая образовавшийся водяной поток с одним из самых крупных водопадов мира.


Кункур. 😔

Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru)



Меньше чем за сутки видео просмотрели около 15 тысяч раз. В комментариях люди молятся на благополучие, а также некоторые вспомнили древние пророчества.


Амитхаша. 🎬 @_s.aleksandrovna_

Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru)



«И тут я вспомнила пророчества Соодой Ламы. Точно не помню, но говорилось о том, что сначала земля будет гореть, потом придёт вода, и после будет кровь», - написала одна из подписчиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальский край наводнение пришло 8 июля: паводок разрушил мосты, размыл дороги затопил сотни домов. Из-за этого пришлось эвакуировать тысячи людей. Спасатели перевозили их на лодках и снимали с чердаков. 

Читайте также: 

В Бурятии поднявшиеся реки размывают дороги

паводок подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дожди смыли ещё одну дорогу в Бурятии
Дожди смыли ещё одну дорогу в Бурятии
Общество, 19.07.2018
Дорога между сёлами превратилась в реку. ВИДЕО
Лосята угодили в фотоловушку на Байкале
Лосята угодили в фотоловушку на Байкале
Общество, 19.07.2018
Скрытые камеры поставили для изучения животных
В Бурятии подтвердили реальность видео с загадочным летающим объектом
В Бурятии подтвердили реальность видео с загадочным летающим объектом
Общество, 19.07.2018
Эксперты уверяют, что на видео запечатлели объект неземного происхождения
Москвичи после выставки на Арбате: «Теперь хочу в Бурятию!»
Москвичи после выставки на Арбате: «Теперь хочу в Бурятию!»
Общество, 19.07.2018
Москвичи поделились эмоциями от уличной выставки «Легенды России. Бурятия»
Подношение Лусууд ханам Байкала состоится в Бурятии
Подношение Лусууд ханам Байкала состоится в Бурятии
Общество, 19.07.2018
На молебен съедутся верующие со всей республики
Незрячий путешественник приедет в Улан-Удэ
Незрячий путешественник приедет в Улан-Удэ
Общество, 19.07.2018
Владимир Васкевич - незрячий путешественник из Екатеринбурга, писатель, автор проекта «Путешествие в темноте»
Жителей Бурятии приглашают на футбольный кубок Черчесова
Общество, 19.07.2018
На кубок приглашены корпоративные команды
В Ангарске 11-классникам помогают устроиться на работу
Общество, 19.07.2018
Школьники получают не только опыт, но и дополнительный доход
Бурятия выиграла грант на «серебряное» волонтёрство
Общество, 19.07.2018
Республике выделено 200 тысяч рублей
70 семей в Забайкалье приобрели квартиры по военной ипотеке
Общество, 19.07.2018
На эти цели было выделено более 100 миллионов
Акция «Помогите детям собраться в школу!» стартовала в Бурятии
Общество, 19.07.2018
Помочь можно одеждой и канцелярскими товарами
В Бурятии река Джида угрожает подтоплением
В Бурятии река Джида угрожает подтоплением
Общество, 19.07.2018
Гидрологи прогнозируют возможные паводки, как минимум, в одном районе Бурятии
В Бурятии открыли «горячую линию» по качеству детских товаров
Общество, 19.07.2018
Получить консультацию можно до 1 августа

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^