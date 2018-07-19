Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду

Тонет Агинский Бурятский округ. По руслу реки Агинка все под водой и притоки Агинки тоже . Больше видео и фото ,листайте ➡️

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧС БУРЯТИЯ🔞 (@crimburyatia.ru) 18 Июл 2018 в 7:51 PDT