Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду

Агинский округ тонет
18 июля на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края прошли ливни. По данным единой дежурно-диспетчерской службы округа, сложная ситуация была в сельском поселении Таптанай. Подтоплено 4 частных дома, 19 приусадебных участков, эвакуированы 14 человек, из них 6 детей.
Из-за разрушения мостов ограничено движение по трассе «Таптанай – Зуткулей», «Таптанай – Токчин». Вчера вечером на автодороге «Агинское-Дульдурга» из-за сильного потока воды в трёх местах было ограничено движение. Однако к трём часам ночи трасса была доступна для движения. Размытие водопропускной трубы оперативно остановлено. В местах чрезвычайных ситуаций работали оперативный штаб, спасатели, дорожники, полицейские.
Автомобилисты и местные жители сняли на видео потоп и выложили в соцсети. На кадрах видны бушующие реки грязи: водители безуспешно пытаются вытащить свои машины, пробирающиеся сквозь потоки воды; затоплены жилые дома - вода поднялась до уровня окон.
В комментариях к видео жители Бурятии ужасаются стихийному бедствию: «Жесть», «Ужас», «Конец света не за горами», «Офигеть» «Ну как тут не материться?», «Там проливные дожди, топит всё: Дульдургинский и Агинские районы. Там недавно собирали гуманитарную помощь Чите, но по-моему, как бы им самим не пригодилось это. Старики всегда говорили, что самая страшная стихия — это вода: огонь можно потушить, а воду не остановить. Бурятию, надеюсь, обойдут все эти потопы», - пишут неравнодушные люди.
смыло несколько мостов, соединяющих деревни. Фото, видео - Бальжинима Дамбаев
Также поток ливневых вод был и в Хойто-Аге. Подтопленных домов нет, пострадало несколько приусадебных участков. Затруднены проезды до сел Хойто-Ага, Сахюрта, Челутай Агинского района, Цугол, Нуринск, Боржигантай Могойтуйского района. В Могойтуйском районе чрезвычайных происшествий не было.
В некоторых районах, посёлке Агинское, сёлах Хойто-Ага, Урдо-Ага произошло отключение электричества, сейчас на месте работают ремонтные бригады. Устранение последствий ливня находится на контроле администрации Агинского Бурятского округа.
- В связи с выпадением большого количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках Забайкальского края и возникновению паводковых явлений, на территории края с 9 июля действует режим чрезвычайной ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
«Сбылось пророчество»
Большая вода пришла и в сельское поселение Амитхаша и Кункур. Разбушевавшиеся реки также сняли на видео очевидцы.
- Кункурская Ниагара! – говорит автор видеозаписи, сравнивая образовавшийся водяной поток с одним из самых крупных водопадов мира.
Меньше чем за сутки видео просмотрели около 15 тысяч раз. В комментариях люди молятся на благополучие, а также некоторые вспомнили древние пророчества.
«И тут я вспомнила пророчества Соодой Ламы. Точно не помню, но говорилось о том, что сначала земля будет гореть, потом придёт вода, и после будет кровь», - написала одна из подписчиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальский край наводнение пришло 8 июля: паводок разрушил мосты, размыл дороги затопил сотни домов. Из-за этого пришлось эвакуировать тысячи людей. Спасатели перевозили их на лодках и снимали с чердаков.
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