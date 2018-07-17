В Бурятии сельчане оказались по колено в воде

Сегодня в ряде районов Бурятии, а также в Улан-Удэ прошёл сильный ливень. Пожалуй, наибольшее количество осадков выпало в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района.
«За 30 минут вода пришла», - поделился местный житель, приложив фотографию, где вода по колено взрослому мужчине.
В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что в результате ливня в Хошун-Узуре были обводнены улицы и участки. К счастью, жилые дома не подтоплены.
- В настоящее время вода с улиц и дворов ушла, жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших и разрушений нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сейчас дождь закончился, воду в селе откачивает вакуумная машина.
На сегодняшний день для повышения оперативности реагирования при подъёме уровня рек введён режим повышенной готовности в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском и Муйском районах Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», самая сложная ситуация с выходом рек из берегов пока наблюдается в северо-восточных районах Бурятии, где частично размыты автомобильные дороги, подтоплены огороды. Нарушено транспортное сообщение с селом Рассошино Баунтовского района. Однако, по сравнению с соседним Забайкальским краем, буквально «утонувшим» 1,5 назад, ситуацию в Бурятии в правительстве называют «нормальной».
Читайте также:
В Бурятии поднявшиеся реки размывают дороги
В Бурятии собирают помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам
Муйский район Бурятии находится под угрозой подтопления
Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье попало на видео
Наводнение в Забайкалье: Людей спасают с чердаков (видео)
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Ливни в Бурятии смыли дорогу (фото, видео)
«Воды по пояс»: В Забайкалье эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
Муйский район Бурятии находится под угрозой подтопления
Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье попало на видео
Наводнение в Забайкалье: Людей спасают с чердаков (видео)
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Ливни в Бурятии смыли дорогу (фото, видео)
«Воды по пояс»: В Забайкалье эвакуируют тысячи людей из-за наводнения