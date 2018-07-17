В Бурятии сельчане оказались по колено в воде

ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ, ГУ МЧС по Бурятии

Фото: ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ, ГУ МЧС по Бурятии

На сегодняшний день для повышения оперативности реагирования при подъёме уровня рек введён режим повышенной готовности в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском и Муйском районах Бурятии.

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