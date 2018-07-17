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В Бурятии сельчане оказались по колено в воде

В Бурятии сельчане оказались по колено в воде
Общество,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ, ГУ МЧС по Бурятии
Сильный ливень обрушился на село в Мухоршибирском районе

Сегодня в ряде районов Бурятии, а также в Улан-Удэ прошёл сильный ливень. Пожалуй, наибольшее количество осадков выпало в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района.

«За 30 минут вода пришла», - поделился местный житель, приложив фотографию, где вода по колено взрослому мужчине.

В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что в результате ливня в Хошун-Узуре были обводнены улицы и участки. К счастью, жилые дома не подтоплены.

- В настоящее время вода с улиц и дворов ушла, жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших и разрушений нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Сейчас дождь закончился, воду в селе откачивает вакуумная машина.



На сегодняшний день для повышения оперативности реагирования при подъёме уровня рек введён режим повышенной готовности в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском и Муйском районах Бурятии. 





Как сообщал «Байкал-Daily», самая сложная ситуация с выходом рек из берегов пока наблюдается в северо-восточных районах Бурятии, где частично размыты автомобильные дороги, подтоплены огороды. Нарушено транспортное сообщение с селом Рассошино Баунтовского района. Однако, по сравнению с соседним Забайкальским краем, буквально «утонувшим» 1,5 назад, ситуацию в Бурятии в правительстве называют «нормальной».

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