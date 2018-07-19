Дожди смыли ещё одну дорогу в Бурятии

Дожди размыли транспортное сообщение между сёлами в Баргузинском районе Бурятии.
По словам местных жителей, разлилась река Баргузин, и затопило дорогу в местности Буксыкен после моста.
- Для того чтобы из села Хилгана доехать до трассы и сесть на маршрутный автобус из Курумкана, который едет в Улан-удэ, ездили напрямую по этой дороге. В этот раз из-за подтопления пришлось ехать по объездной дороге через сёла на другом маршрутном автобусе. Ехать немного дольше, сложнее и тяжелее, - рассказала «Байкал-Daily» одна из местных жительниц.
На видеокадрах, снятых свидетелями происшествия не сразу понятно, что на записи поселковая дорога между населёнными пунктами Хилгана и Борогол Баргузинского района Бурятии - больше похоже на реку. По словам местных жителей, население не пострадало.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе было нарушено транспортное сообщение между сёлами Романовка и Багдарин Баунтовского района. Местные власти вввели режим ЧС. Уже на следующие сутки организовали временное движение по трассе, но режим ЧС снимать не стали.
Сейчас угроза подтопления возникла в Джидинском районе.
Вслед за другими районами Забайкальского края, где паводок бушует с 8 июля, под воду уходит Агинский Бурятский округ.
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