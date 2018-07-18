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В лесах Бурятии установили первые фотоловушки

В лесах Бурятии установили первые фотоловушки
Общество,  Фото:РАЛХ
С помощью них уже поймали первую группу «чёрных лесорубов»

В Бурятии лесники установили первые фотоловушки, с помощью которых уже выявляют чёрных лесорубов, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

Камеры ведут съёмку в лесу, реагируя на движение и передавая информацию в он-лайн режиме в виде MMS и видеосообщений, круглосуточно информируя специалистов лесной охраны о происходящем на территории. При этом сигналы поступают не только в лесную охрану, но и в МВД.

Каждая фотография снабжается метаданными, которые включают дату и время съёмки, а также ряд других параметров, позволяющих с высокой точностью определить момент и место зафиксированного события. Таким образом, материал с фотоловушек помогает не только раскрывать лесонарушения, но и может использоваться в качестве дополнительных доказательств в суде.

Установленное оборудование уже показывает свою эффективность. В прицел фотоловушки попадают животные, проезжающие легковые автомобили, «чёрные лесорубы» и жители Бурятии, которые просто проходили мимо. После экспериментального периода фотоловушки будут устанавливаться в районах с наибольшей проходимостью людей. 




Так, по сигналу с фотоловушки в Иволгинском районе уже были проведены оперативные мероприятия, в результате которых задержана группа «чёрных лесорубов», изъяты два автомобиля, два трактора и бензопилы, а материалы переданы в отдел полиции Иволгинского района.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что за незаконную рубку леса предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или в единые дежурные диспетчерские службы районов.
Лес фотоловушка
 
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