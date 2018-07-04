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В Иркутской области нашли свалки мёртвых животных

Общество, 
В Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области разрастаются мусорные свалки

Активисты МОО «Зелёный Фронт» выявили многочисленные грубые нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами на территории Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области.

В пяти километрах от села Баяндай, вдоль дороги на протяжении более 3 км на почву массово сброшены твёрдые коммунальные отходы. При этом лица, размещавшие отходы, заявили, что это районная свалка ТБО.

На молочной ферме деревни Тургеневка в полуразвалившихся коровниках валяются десятки черепов животных. В силосной яме, превращенной в свалку ТБО, лежит мертвая корова. А в импровизированном скотомогильнике (яма в лесу) скинуты останки лошадей. Часть останков разбросаны там же по лесу.

Возле деревни Куреть обнаружен ещё один несанкционированный полигон ТБО. На столбе вывеска подтверждает, что это место складирования отходов, под вывеской лежит мертвый телёнок, а далее на протяжении 400 метров размещены твёрдые коммунальные отходы. Стоит сильный гнилостный запах, массово кружат мухи и птицы.

Вдоль дорог в окрестностях деревни Куреть на почве размещены отходы лесопилок, вероятно, объём вырубки леса просто колоссален. В самом посёлке Баяндай на десятки метров атмосферный воздух загрязняет черный дым из трубы на предприятии.

- После осмотренного становится понятно, что местные власти о природоохранном законодательстве вообще и не слышали. Так, отходы можно размещать только в местах утвержденных в ГРОРО (государственном реестре отходов), на размещение отходов выдается лицензия, при выдаче которой проверяется защищенность природной среды от вредного воздействия отходов, проводится экологическая экспертиза. Пугает и повсеместное обнаружение трупов животных, так как не соблюдается ветеринарное законодательство и существует возможность инфекционных заболеваний, - сообщил председатель МОО «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов.

Риск инфекционных заболеваний просто огромен, в том числе существует угроза прихода новой волны АЧС, приносящей миллионные ущербы. Экологи обратились к руководителю Россельхознадзора с просьбой взять ситуацию под свой контроль, сообщили в МОО «Зелёный Фронт».

мусор
 
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