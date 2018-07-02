Улан-удэнцы смогут на стадионе посмотреть игру России с Хорватией

Вход будет бесплатным
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира
, одержав победу в игре с командой Испании. 7 июля российские футболисты сыграют с Хорватией.
Прямая трансляция игры будет происходить на большом экране на Центральном стадионе в Улан-Удэ в два часа ночи. Вход будет бесплатным.
- Трансляцию 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия 7 июля в 21.00 (по московскому времени), сделаем на Центральном стадионе. Вход свободный! – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на стадионе показывали игры в подгруппах ЧМ-2018. Улан-удэнцы ликовали, когда Россия выиграла в матче с Саудовской Аравией. Тогда на стадионе после каждого гола запускали салют
. Тысячи людей собрались и на игру против Уругвая
.
А вот исторический матч против Испании на Центральном стадионе решено было не показывать, о чём многие улан-удэнцы позже сожалели.
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