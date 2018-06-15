Cборная России разгромила Саудовскую Аравию на матче открытия ЧМ по футболу

Публикация от Улан-Удэ столица Бурятии (@ulan_ude_city) 14 Июн 2018 в 10:13 PDT

Сборная России разгромила Саудовской Аравии на первом матче Чемпионата мира по футболу, который стартовал накануне в Москве на стадионе «Лужники». Игра завершилась со счётом 5:0.Первый гол забил Юрий Газинский на 12-ой минуте. На 43-й минуте матча Денис Чернышев загнал второй мяч в ворота соперников. На 71-ой минуте нападающий Артём Дзюба забил третий гол, на 91-ой минуте - Денис Чернышев. Итоговый мяч забил Александр Головин во время штрафного удара.Следующие игры российская сборная проведёт с командами из Египта и Уругвая. Чемпионат мира продлится до 15 июля.Улан-удэнские фанаты игры смотрели трансляцию на Центральном стадионе. После каждого забитого гола стадион «взрывался» аплодисментами и сопровождался салютом. В конце матча горожане с флагами и под громкое гудение автомобилей неспешно разошлись.