15 Июня

14 Июня

Популярное

Cборная России разгромила Саудовскую Аравию на матче открытия ЧМ по футболу

Cборная России разгромила Саудовскую Аравию на матче открытия ЧМ по футболу
Общество, 
Первый матч Чемпионата мира по футболу порадовал болельщиков из Улан-Удэ

Сборная России разгромила Саудовской Аравии на первом матче Чемпионата мира по футболу, который стартовал накануне в Москве на стадионе «Лужники». Игра завершилась со счётом 5:0.

Первый гол забил Юрий Газинский на 12-ой минуте. На 43-й минуте матча Денис Чернышев загнал второй мяч в ворота соперников. На 71-ой минуте нападающий Артём Дзюба забил третий гол, на 91-ой минуте - Денис Чернышев. Итоговый мяч забил Александр Головин во время штрафного удара.

Следующие игры российская сборная проведёт с командами из Египта и Уругвая. Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Улан-удэнские фанаты игры смотрели трансляцию на Центральном стадионе. После каждого забитого гола стадион «взрывался» аплодисментами и сопровождался салютом. В конце матча горожане с флагами и под громкое гудение автомобилей неспешно разошлись.


футбол
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии местами прогнозируются дожди, грозы, ливни
В Бурятии местами прогнозируются дожди, грозы, ливни
Общество, 15.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 15 июня в республике местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни
В Бурятии проходят районные Сурхарбаны
В Бурятии проходят районные Сурхарбаны
Общество, 14.06.2018
В эти выходные праздник будет проходить в посёлке Заиграево
В Улан-Удэ от бешенства вакцинируют собак, кошек и ослов
Общество, 14.06.2018
В Улан-Удэ продолжается профилактика бешенства
Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу
Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу
Общество, 14.06.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета
Дауншифтеры из Иркутска переехали в глухую тайгу
Общество, 14.06.2018
Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге
Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске
Общество, 14.06.2018
Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области
В Бурятии пройдёт игра казаков «Сполох»
В Бурятии пройдёт игра казаков «Сполох»
Общество, 14.06.2018
Утверждено положение о проведении Республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2018»
Как живёт последний ветеран Ольхона (видео)
Как живёт последний ветеран Ольхона (видео)
Общество, 14.06.2018
Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях»
В Улан-Удэ переезд на Пищевой закроют для автомобилей
Общество, 14.06.2018
Участок будет закрыт для машин с 23.00 14 июня до 6 часов 15 июня  
В Бурятии пройдёт международный марафон «Чистый Байкал»
Общество, 14.06.2018
Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе  
В Бурятию незаконно ввезли более тысячи машин из Монголии
В Бурятию незаконно ввезли более тысячи машин из Монголии
Общество, 14.06.2018
Иностранцы ввозят автомобили с условием их обратного вывоза в установленный срок, однако не выполняют это обязательство  
Половина Улан-Удэ по команде осталась без света
Половина Улан-Удэ по команде осталась без света
Общество, 14.06.2018
Была дана команда на отключение электроэнергии
Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы
Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы
Общество, 14.06.2018
C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо
Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо
Общество, 14.06.2018
Международные соревнования прошли в Чите
Улан-удэнец упустил свой участок в престижном районе
Общество, 14.06.2018
Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^