В Бурятии на древней земле Баргуджин-Токум объединились эхириты (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Завершился большой фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



16 июня в селе Улюн Баргузинского района Бурятии прошёл II межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». Это главное событие для эхирит-булагатских родов.



В Баргузинской долине проживают потомки практически всех эхиритских родов. История этих родов имеет множество разных перипетий. В итоге потомки некогда сплочённого племени сегодня раскиданы. Идея фестиваля заключается в духовном единении эхиритов, проживающих в разных регионах Российской Федерации и других государствах, сообщает районная газета «Курумканские огни».



Инициаторами проведения фестиваля стало общественное движение «Эхиридуудэй нэгэдэл». Первый межрегиональный этнокультурный фестиваль «Великие духи прародины» прошёл в селе Корсаково Кабанского района в 2017 году. В этом году фестиваль решено было провести в Баргузинском районе. В подготовку активно подключились учреждения культуры, образовательные учреждения, старожилы из сёл, местные этнографы-знатоки родного края.



Перед фестивалем состоялся общеплеменной шаманский обряд племён эхиритов и булагатов по поклонению духам местностей, по объединению племён эхиритов и булагатов. Обряд прошёл у подножия священной горы Гульмакта.



Состоялся также парад-шествие 8 эхиритских родов.



Во время фестиваля были презентованы родовые юрты, прошла дегустация блюд кухни, был показан театрализованный обряд народного фольклорного ансамбля «Лугшахаан» — «8 родов Баргузинской долины».



Прошли спортивные соревнования: шагай наадан, стрельба из лука, разбивание хребтовой кости, национальная борьба.



Состоялся круглый стол по теме «Актуальные проблемы этнической истории и этнокультурные особенности эхиритов и булагатов в Байкальском регионе». Также прошло собрание старейшин эхирит-булагатских родов.





