Завершился большой фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
16 июня в селе Улюн Баргузинского района Бурятии прошёл II межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». Это главное событие для эхирит-булагатских родов.
В Баргузинской долине проживают потомки практически всех эхиритских родов. История этих родов имеет множество разных перипетий. В итоге потомки некогда сплочённого племени сегодня раскиданы. Идея фестиваля заключается в духовном единении эхиритов, проживающих в разных регионах Российской Федерации и других государствах, сообщает районная газета «Курумканские огни».
Инициаторами проведения фестиваля стало общественное движение «Эхиридуудэй нэгэдэл». Первый межрегиональный этнокультурный фестиваль «Великие духи прародины» прошёл в селе Корсаково Кабанского района в 2017 году. В этом году фестиваль решено было провести в Баргузинском районе. В подготовку активно подключились учреждения культуры, образовательные учреждения, старожилы из сёл, местные этнографы-знатоки родного края.
Перед фестивалем состоялся общеплеменной шаманский обряд племён эхиритов и булагатов по поклонению духам местностей, по объединению племён эхиритов и булагатов. Обряд прошёл у подножия священной горы Гульмакта.
Состоялся также парад-шествие 8 эхиритских родов.
Во время фестиваля были презентованы родовые юрты, прошла дегустация блюд кухни, был показан театрализованный обряд народного фольклорного ансамбля «Лугшахаан» — «8 родов Баргузинской долины».
Прошли спортивные соревнования: шагай наадан, стрельба из лука, разбивание хребтовой кости, национальная борьба.
Состоялся круглый стол по теме «Актуальные проблемы этнической истории и этнокультурные особенности эхиритов и булагатов в Байкальском регионе». Также прошло собрание старейшин эхирит-булагатских родов.
В Бурятии на древней земле Баргуджин-Токум объединились эхириты (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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Завершился большой фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
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