Улан-удэнцы повторили сцену из фильма «Достучаться до небес»





Более подробно о путешествии улан-удэнцев можно узнать в лонгриде «Байкал-Daily».

6 энтузиастов из Улан-Удэ рассказали «Байкал-Dailу», как их мечта посетить концерт легендарной «Металлики» превратилась в масштабный трип по Швеции, Норвегии, Исландии и Европе.Организаторы «Игр разума» в Улан-Удэ Анжелика Биликтуева и Ирина Плюснина, опытная путешественница Елена Копейкина, интеллектуал Дамдин Гомбоев, вдохновитель и организатор трипа Михаил Гомбоев и также инженер и музыкант Артём Плюснин путешествовали по Скандинавии самостоятельно, без помощи туристических фирм, продумывая каждый шаг и планируя бюджет.Одной из посещённых стран были Нидерланды. Там путешественники решили осуществить ещё одну свою мечту. На метро, поезде, автобусе, на пароме и снова на автобусе они добрались из Амстердама до острова Тексел.И всё для того, чтобы самим убедиться, что «на небе только и разговоров, что о море и о закате». Именно на этом острове снимали финальную сцену культового фильма «Достучаться до небес».Как и главные герои фильма Руди Вурлитцер и Мартин Брест, путешественники из Бурятии захватили с собой на берег текилу.- Прийти туда вечером, включить Боба Дилана и слушать море! Это ли не счастье?! – рассказала Анжелика Биликтуева.