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Улан-удэнцы повторили сцену из фильма «Достучаться до небес»

Общество, 
Для этого они добрались до острова Тексел в Нидерландах

6 энтузиастов из Улан-Удэ рассказали «Байкал-Dailу», как их мечта посетить концерт легендарной «Металлики» превратилась в масштабный трип по Швеции, Норвегии, Исландии и Европе.

Организаторы «Игр разума» в Улан-Удэ Анжелика Биликтуева и Ирина Плюснина, опытная путешественница Елена Копейкина, интеллектуал Дамдин Гомбоев, вдохновитель и организатор трипа Михаил Гомбоев и также инженер и музыкант Артём Плюснин путешествовали по Скандинавии самостоятельно, без помощи туристических фирм, продумывая каждый шаг и планируя бюджет.

Одной из посещённых стран были Нидерланды. Там путешественники решили осуществить ещё одну свою мечту. На метро, поезде, автобусе, на пароме и снова на автобусе они добрались из Амстердама до острова Тексел.

И всё для того, чтобы самим убедиться, что «на небе только и разговоров, что о море и о закате». Именно на этом острове снимали финальную сцену культового фильма «Достучаться до небес».

Как и главные герои фильма Руди Вурлитцер и Мартин Брест, путешественники из Бурятии захватили с собой на берег текилу.

- Прийти туда вечером, включить Боба Дилана и слушать море! Это ли не счастье?! – рассказала Анжелика Биликтуева.

Более подробно о путешествии улан-удэнцев можно узнать в лонгриде «Байкал-Daily». 
путешественники
 
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