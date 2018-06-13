В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль



В рамках празднования 70-летия со дня рождения Намжила Нимбуева 12 июня на сцене парка Юбилейного горожане увидели спектакль, посвящённый поэту.



В постановке были задействованы актёры пяти театров нашего города - Бурятского театра драмы, театра кукол «Ульгэр», Молодёжного художественного театра, Русского драматического театра и Бурятского театра оперы и балета.



Посетил мероприятие мэр Улан-Удэ Александр Голков. В первую очередь, он поздравил горожан с важным государственным праздником – Днём России, а затем и с юбилеем поэта.



- Наверное, неслучайно именно в этот день будет проходить замечательный спектакль, который поставил Молодёжный театр на стихи Намжила Нимбуева – поэта, который прожил короткую жизнь, но оставил после себя богатое литературное наследие. Совсем недавно сестры поэта обратились ко мне с просьбой отметить 70-летие Намжила Ширабовича. Вчера ему исполнилось бы 70 лет. Конечно, мы подключились к этому вопросу и постарались всё это реализовать в необычном формате, - сказал мэр.



В прошлом году в Улан-Удэ был издан двухтомник, вместивший все стихотворные, прозаические произведения автора, а также сделанные им переводы, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Справка:



Намжил Ширабович Нимбуев — бурятский поэт. Родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева. Писал на русском языке, но есть несколько стихотворений, написанных на бурятском. Писать стихи стал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на берегу Чёрного моря. Оттуда он привез «Большую золотую медаль Артека» за победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось «Руки прочь от Африки».



После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.



Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте — это стихотворения, несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком Олегом Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются» и многие другие. Закончил три курса института.



Умер поэт 5 октября 1971 года.

