Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июня

12 Июня

Популярное

В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль

В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль
Общество,  Фото:pixabay.com
В спектакле приняли участие актёры пяти театров города 
 
В рамках празднования 70-летия со дня рождения Намжила Нимбуева 12 июня на сцене парка Юбилейного горожане увидели спектакль, посвящённый поэту.

В постановке были задействованы актёры пяти театров нашего города - Бурятского театра драмы, театра кукол «Ульгэр», Молодёжного художественного театра, Русского драматического театра и Бурятского театра оперы и балета.

Посетил мероприятие мэр Улан-Удэ Александр Голков. В первую очередь, он поздравил горожан с важным государственным праздником – Днём России, а затем и с юбилеем поэта.

- Наверное, неслучайно именно в этот день будет проходить замечательный спектакль, который поставил Молодёжный театр на стихи Намжила Нимбуева – поэта, который прожил короткую жизнь, но оставил после себя богатое литературное наследие. Совсем недавно сестры поэта обратились ко мне с просьбой отметить 70-летие Намжила Ширабовича. Вчера ему исполнилось бы 70 лет. Конечно, мы подключились к этому вопросу и постарались всё это реализовать в необычном формате, - сказал мэр.

В прошлом году в Улан-Удэ был издан двухтомник, вместивший все стихотворные, прозаические произведения автора, а также сделанные им переводы, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Справка: 

Намжил Ширабович Нимбуев — бурятский поэт. Родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева. Писал на русском языке, но есть несколько стихотворений, написанных на бурятском. Писать стихи стал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на берегу Чёрного моря. Оттуда он привез «Большую золотую медаль Артека» за победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось «Руки прочь от Африки».

После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.

Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте — это стихотворения, несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком Олегом Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются» и многие другие. Закончил три курса института.

Умер поэт 5 октября 1971 года.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии снижают кадастровую стоимость недвижимости
Общество, 13.06.2018
Больше половины заявлений решается в пользу граждан
В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль
В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль
Общество, 13.06.2018
В спектакле приняли участие актёры пяти театров города
«ЗвениУдинск» в Улан-Удэ собрал 45 коллективов
«ЗвениУдинск» в Улан-Удэ собрал 45 коллективов
Общество, 13.06.2018
На открытии присутствовал глава Бурятии
Жительнице Бурятии незаконно не увеличили пенсию
Жительнице Бурятии незаконно не увеличили пенсию
Общество, 13.06.2018
После вмешательства прокуратуры размер выплаты пересчитали
Самовольщики под Улан-Удэ захватывают землю из-за красивой местности
Самовольщики под Улан-Удэ захватывают землю из-за красивой местности
Общество, 13.06.2018
В Иволгинском районе существуют несколько нелегальных ДНТ
Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)
Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)
Общество, 13.06.2018
На площади Советов прошли два праздничных концерта и фейерверк. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии огонь уничтожил веранду
Общество, 13.06.2018
Пожар потушили за 10 минут
Китаец 6 лет незаконно жил в Бурятии
Китаец 6 лет незаконно жил в Бурятии
Общество, 13.06.2018
Мужчина обитал в пункте приёма и отгрузки древесины в посёлке Таксимо
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Общество, 13.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 13 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
В Улан-Удэ завершён 1 пусковой комплекс правобережных очистных
Общество, 12.06.2018
Поставлено технологическое оборудование на 400 миллионов рублей
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Общество, 12.06.2018
О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики
В Улан-Удэ откроется выставка хронологических видов Кяхты
Общество, 12.06.2018
Выставка продемонстрирует перемены на улицах города
Предприниматель в Улан-Удэ не отстоял право платить за тепло по счётчику
Общество, 12.06.2018
Показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^