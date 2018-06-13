В ДК и больнице района Бурятии не соблюдали правила пожарной безопасности

Виновных привлекли к ответственности



Прокуратура Еравнинского района с органами контроля выявила нарушения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Были проверены районные и сельские дома культуры, а также помещения центральной районной больницы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- К работе допускались лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, в помещениях загромождались подходы к первичным средствам пожаротушения и дверям эвакуационных выходов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, - уточняют в прокуратуре.



По результатам проверки прокурор района возбудил административные дела на главного врача Еравнинской ЦРБ и заместителя заведующего отделом культуры муниципального образования «Еравнинский район» за нарушение требований пожарной безопасности.



- Постановлениями начальника отделения надзорной деятельности Еравнинского района ГУ МЧС по Бурятии виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 6 тысяч рублей, - заключают в прокуратуре.



Руководителям учреждений внесены представления, после чего приняты меры к устранению нарушений.

