13 Июня

12 Июня

Популярное

В ДК и больнице района Бурятии не соблюдали правила пожарной безопасности

Общество, 
Виновных привлекли к ответственности

Прокуратура Еравнинского района с органами контроля выявила нарушения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Были проверены районные и сельские дома культуры, а также помещения центральной районной больницы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- К работе допускались лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, в помещениях загромождались подходы к первичным средствам пожаротушения и дверям эвакуационных выходов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, - уточняют в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор района возбудил административные дела на главного врача Еравнинской ЦРБ и заместителя заведующего отделом культуры муниципального образования «Еравнинский район» за нарушение требований пожарной безопасности.

- Постановлениями начальника отделения надзорной деятельности Еравнинского района ГУ МЧС по Бурятии виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 6 тысяч рублей, - заключают в прокуратуре.

Руководителям учреждений внесены представления, после чего приняты меры к устранению нарушений. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Воздух в Бурятии прогреется до +29
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Общество, 13.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 13 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
В Улан-Удэ завершён 1 пусковой комплекс правобережных очистных
Общество, 12.06.2018
Поставлено технологическое оборудование на 400 миллионов рублей
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Общество, 12.06.2018
О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики
В Улан-Удэ откроется выставка хронологических видов Кяхты
Общество, 12.06.2018
Выставка продемонстрирует перемены на улицах города
Предприниматель в Улан-Удэ не отстоял право платить за тепло по счётчику
Общество, 12.06.2018
Показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта
В Чите в День России молодые полицейские приняли присягу
Общество, 12.06.2018
Также они почтили память коллег, которые отдали жизни, защищая население
Полицейские Бурятии в честь Дня России создали фотопроект
Полицейские Бурятии в честь Дня России создали фотопроект
Общество, 12.06.2018
Республиканское МВД опубликовало в соцсетях фотографии сотрудников возле памятников во всех районах
В центре Улан-Удэ прошла акция «Мы - дети России» (фото)
В центре Улан-Удэ прошла акция «Мы - дети России» (фото)
Общество, 12.06.2018
На главной площади города юным героям вручили почётные знаки «Горячее сердце»
Построенную без разрешений пекарню в Бурятии закрыли
Общество, 12.06.2018
Кроме того, компания нарушала требования о безопасности пищевой продукции
Сироте в Бурятии предоставили заплесневевшее жильё
Общество, 12.06.2018
Выделенная комната была холодной, сырой и без водоснабжения
В Бурятии сегодня остался один лесной пожар
Общество, 12.06.2018
Возгорание дотушивают в Муйском районе
Жителям Бурятии напомнили о портале безопасности детей «Спас-Экстрим»
Жителям Бурятии напомнили о портале безопасности детей «Спас-Экстрим»
Общество, 12.06.2018
Для детей созданы ролики, тесты, комиксы по правилам поведения в различных ситуациях
Фонд капремонта в Бурятии обязали собирать платежи без комиссии
Общество, 12.06.2018
В 15 районах республики жители вынуждены платить взносы через банки, которые берут процент с суммы перевода
Укравшие миллион из бюджета мошенники в Бурятии прощены по амнистии
Укравшие миллион из бюджета мошенники в Бурятии прощены по амнистии
Общество, 12.06.2018
Но выделенные субсидии на самозанятость им придётся вернуть государству

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^