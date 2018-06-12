Полицейские Бурятии в честь Дня России создали фотопроект

Республиканское МВД опубликовало в соцсетях фотографии сотрудников возле памятников во всех районах



Специально ко Дню России сотрудники МВД по Бурятии опубликовали в аккаунтах ведомства в социальных сетях фотопроект «Моя полиция. Моя Бурятия».



- Наша малая родина богата красивыми местами и историческими памятниками. И в каждом из них, даже самом далеком, полицейские несут службу по охране общественного порядка. Вашему вниманию – обзор памятных мест республики. Любите жизнь. Любите свою землю. Берегите себя и своих близких! Поздравляем вас с Днём России! – сообщает пресс-служба правоохранительного органа.



Полиция Бурятии имеет аккаунты в социальных сетях «ВКонтаке», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «Twitter».

