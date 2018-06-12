Также они почтили память коллег, которые отдали жизни, защищая население
14 молодых сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска и других полицейских служб в торжественной обстановке поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Поздравляя молодое пополнение, начальник УМВД по Чите Равиль Матыгулин подчеркнул, что клятва сотрудника - это не просто текст из красивой папки, а жизненный выбор.
В праздничный день молодые полицейские также почтили память коллег, которые отдали жизни, защищая население, возложив цветы к мемориалу погибшим сотрудникам.
Впереди у новоиспечённых стражей порядка несколько месяцев обучения, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей в родном Забайкалье.
В Чите в День России молодые полицейские приняли присягу
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