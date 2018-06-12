В центре Улан-Удэ прошла акция «Мы - дети России» (фото)

На главной площади города юным героям вручили почётные знаки «Горячее сердце»



Сегодня в 11 часов на главной площади Улан-Удэ прошла патриотическая акция «Мы - дети России», посвященная Дню России.



Молодым людям, совершившим героические и мужественные поступки, оказав бескорыстную помощь, вручили почётные знаки «Горячее сердце».



Так, например, один из юных героев, Юрий Жарников был награждён за мужество, проявленное при спасении детей на пожаре.



- Когда из-под двери соседней квартиры повалил дым, я с друзьями был на лестничной площадке. Подойдя к двери, мы услышали детский плач. Выломав дверь большими усилиями, я вошёл в задымлённую квартиру, нашёл двух детей и вынес из огня, - рассказал Юра.



На площади царила патриотическая атмосфера. Несколько сотен жителей республики собрались поддержать юных героев и патриотов. На главной сцене глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин, заместитель председателя Народного Хурала Вячеслав Ирильдеев, министр образования Баир Жалсанов вручили дипломы, почётные знаки «Горячее сердце», удостоверение и цветы. Другие юные горожане получили из их рук первые паспорта Российской Федерации.



- Я хочу поздравить вас! Вы были гражданами нашей страны, сегодня просто получили паспорт. Это знаменательное событие, то, что вы получаете паспорта именно здесь – это показатель того, что в своей учёбе, в стремлении, в спорте, в культуре, в общественной деятельности, вы уже проявили себя. Вы наше настоящее и наше будущее! Всего вам самого хорошего. Вы – пример для своих друзей, сверстников! – сказал Алексей Цыденов.



В 17 часов на этой же сцене выступит фестиваль хор, а уже в 19 часов состоится празднование Дня России и перенесённого 95-летия республики.

