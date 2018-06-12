Выделенная комната была холодной, сырой и без водоснабжения
Апелляционная коллегия Верховного суда Бурятии оставила без изменения решение районного суда, который удовлетворил иск девушки из числа сирот, просившей сменить жильё.
Истица указала, что как сирота была обеспечена жильем. В 2014 году с ней был заключён договор найма специализированного жилого помещения. Однако через год проживание в предоставленной комнате стало невозможным, так как в ней было холодно и сыро, появилась плесень, отсутствовало водоснабжение.
Суд первой инстанции пришёл к выводу, что министерство соцзащиты населения Бурятии не исполнило свои обязательства по предоставлению жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам. И признал договор не исполненным.
Верховный суд Бурятии согласился с данным решением и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, сообщает пресс-служба суда.
Сироте в Бурятии предоставили заплесневевшее жильё
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