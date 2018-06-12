В Бурятии сегодня остался один лесной пожар

Возгорание дотушивают в Муйском районе



На сегодняшнее утро в лесах Бурятии действовал один низовой пожар. Горят 135 гектаров лесного фонда в 10 км от посёлка Северомуйск Муйского района.



Возникший из-за гроз очаг уже локализован. Возгорание дотушивают 28 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.









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