Возгорание дотушивают в Муйском районе
На сегодняшнее утро в лесах Бурятии действовал один низовой пожар. Горят 135 гектаров лесного фонда в 10 км от посёлка Северомуйск Муйского района.
Возникший из-за гроз очаг уже локализован. Возгорание дотушивают 28 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
В Бурятии сегодня остался один лесной пожар
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