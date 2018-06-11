Чемпионы и призёры Олимпийских и Сурдлимпийских игр проведут зарядку в Улан-Удэ

12 июня в 10:00 на площади Советов состоится спортивная зарядка с чемпионами и призёрами Олимпийских и Сурдлимпийских игр



В мероприятии примут участие бронзовая призёрка Олимпийских игр в Лондоне Любовь Волосова, четырехкратный Чемпион Сурдлимпийских игр Андрей Захряпин, чемпион Сурдлимпийских игр Григорий Кожевников и Серебряный призер Сурдлимпийских Игр Александр Павлуцкий.



В рамках мероприятия будут организованы показательные выступления по художественной гимнастике, ушу, гиревому и танцевальному спорту, а также спортивной аэробике.



Также во время мероприятия глава Республики Бурятия Алексей Цыденов наградит сертификатами на ежемесячные выплаты чемпионов и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики РБ.

