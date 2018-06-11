Основатель «Всемирной церкви футбола» Алексей Парамыгин во время проведения ЧМ-2018 отправится в автопробег от Владивостока до Петербурга
Целью поездки является создание видеоблога о том, как смотрят матчи и болеют в России. Позже на основе блога будет снят документальный фильм об этом путешествии.
Во время автопробега, который начнётся во Владивостоке, а завершится в Петербурге, Парамыгин планирует посетить Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Озёрск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Самару, Саратов, Ростов-на-Дону, Воронеж и Москву.
По словам основателя проекта, перемещаться между городами он планирует с помощью сервиса поиска попутчиков, сообщает 78.ru.
Основатель «Всемирной церкви футбола» посетит Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Основатель «Всемирной церкви футбола» Алексей Парамыгин во время проведения ЧМ-2018 отправится в автопробег от Владивостока до Петербурга
28 июля в преддверии профессиональных праздников России компания Лига ФОРБС организует и проведет всероссийскую корпоративную спартакиаду по массовому футболу и масс-реслингу в Москве
Всероссийский флешмоб соберёт 37 городов России
В Ульяновске завершились соревнования офицеров ВДВ в рамках «Командирских стартов». Они проводились в течение прошедшей недели на базе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады
12 июня в 10:00 на площади Советов состоится спортивная зарядка с чемпионами и призёрами Олимпийских и Сурдлимпийских игр
Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег
Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период праздничных дне, приуроченных к дню России
В Дзержинске, в городском парке культуры и отдыха, рядом с фонтаном, расположился передвижной нерпинарий. В нем ежедневно каждый час проходит шоу байкальских нерп
Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России
12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России
Ожидаются ливни по всей республике
Сотрудники полиции МВД Бурятии провели рабочую встречу с волонтерами региональных поисково-спасательных групп по вопросам взаимодействия при розыске без вести пропавших граждан
Виктор Яо-Фун-Тан рассказал «Байкал-Daily» о том, как добился успеха в любимом деле
Ребята проехали по деревянным качелям, «стиральной доске», а также узкой рейке
Бригада дезинфекторов провела обработку воздушного судна (фото)