Основатель «Всемирной церкви футбола» посетит Улан-Удэ

Основатель «Всемирной церкви футбола» Алексей Парамыгин во время проведения ЧМ-2018 отправится в автопробег от Владивостока до Петербурга



Целью поездки является создание видеоблога о том, как смотрят матчи и болеют в России. Позже на основе блога будет снят документальный фильм об этом путешествии.



Во время автопробега, который начнётся во Владивостоке, а завершится в Петербурге, Парамыгин планирует посетить Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Озёрск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Самару, Саратов, Ростов-на-Дону, Воронеж и Москву.



По словам основателя проекта, перемещаться между городами он планирует с помощью сервиса поиска попутчиков, сообщает 78.ru.

