Улан-Удэ примет участие во флешмобе «Русь танцевальная»

Всероссийский флешмоб соберёт 37 городов России



12 июня в стране отмечается государственный праздник – День России. В Петрозаводске по этому случаю запланирована обширная развлекательная программа.



С 13 до 14 часов Петрозаводск поддержит Всероссийский флешмоб «Русь танцевальная»: на площади Кирова акцию организует клуб «Регтайм».



- Флешмоб проводится уже третий год подряд, - рассказала порталу «Петрозаводск говорит» руководитель клуба «Рэгтайм» Светлана Юшкова. - В 13 часов по всей России одновременно почти в 40 городах все станцуют одну и ту же танцевальную композицию на одну и ту же музыку. Музыка и хореография написаны специально для этого флешмоба. Ее написали санкт-петербуржцы. Возрастных ограничений для участников нет. В этом году их ожидается больше, чем в прошлом.



Кроме Петрозаводска, во флешмобе примет участие Улан-Удэ, сообщает ptzgovorit.ru.

