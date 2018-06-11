Всероссийский флешмоб соберёт 37 городов России
12 июня в стране отмечается государственный праздник – День России. В Петрозаводске по этому случаю запланирована обширная развлекательная программа.
С 13 до 14 часов Петрозаводск поддержит Всероссийский флешмоб «Русь танцевальная»: на площади Кирова акцию организует клуб «Регтайм».
- Флешмоб проводится уже третий год подряд, - рассказала порталу «Петрозаводск говорит» руководитель клуба «Рэгтайм» Светлана Юшкова. - В 13 часов по всей России одновременно почти в 40 городах все станцуют одну и ту же танцевальную композицию на одну и ту же музыку. Музыка и хореография написаны специально для этого флешмоба. Ее написали санкт-петербуржцы. Возрастных ограничений для участников нет. В этом году их ожидается больше, чем в прошлом.
Кроме Петрозаводска, во флешмобе примет участие Улан-Удэ, сообщает ptzgovorit.ru.
Улан-Удэ примет участие во флешмобе «Русь танцевальная»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всероссийский флешмоб соберёт 37 городов России
В Ульяновске завершились соревнования офицеров ВДВ в рамках «Командирских стартов». Они проводились в течение прошедшей недели на базе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады
12 июня в 10:00 на площади Советов состоится спортивная зарядка с чемпионами и призёрами Олимпийских и Сурдлимпийских игр
Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег
Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период праздничных дне, приуроченных к дню России
В Дзержинске, в городском парке культуры и отдыха, рядом с фонтаном, расположился передвижной нерпинарий. В нем ежедневно каждый час проходит шоу байкальских нерп
Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России
12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России
Ожидаются ливни по всей республике
Сотрудники полиции МВД Бурятии провели рабочую встречу с волонтерами региональных поисково-спасательных групп по вопросам взаимодействия при розыске без вести пропавших граждан
Виктор Яо-Фун-Тан рассказал «Байкал-Daily» о том, как добился успеха в любимом деле
Ребята проехали по деревянным качелям, «стиральной доске», а также узкой рейке
Бригада дезинфекторов провела обработку воздушного судна (фото)
У монумента «Городской постовой» Управлением МВД России по Улан-Удэ проведён торжественный митинг, посвящённый 300-летию российской полиции
Рабочие «Водоканала» повредили кабель в Железнодорожном районе