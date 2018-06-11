Офицеры ВДВ из Бурятии отличились на «Командирских стартах»

В Ульяновске завершились соревнования офицеров ВДВ в рамках «Командирских стартов». Они проводились в течение прошедшей недели на базе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады



В общекомандном зачете первое место завоевала команда из Ивановской воздушно - десантной дивизии, «серебро» досталось представителям бригады специального назначения ВДВ, замкнули тройку призеров офицеры отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Бурятии.



В соревнованиях принимали участие 12 команд, представляющих дивизии, бригады и полки ВДВ. В состав команд входило по 5 офицеров – командир соединения, командир батальона, по два командира роты и взвода, всего около 70 участников.



Всех победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.



По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной Воздушно-десантных войск, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на Кубок Министерства обороны РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

