Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период праздничных дне, приуроченных к дню России
На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно выставляются более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
Кроме того, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.
Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные полицейские Бурятии перешли на усиленный режим
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