Военные полицейские Бурятии перешли на усиленный режим

Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период праздничных дне, приуроченных к дню России



На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно выставляются более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.



Кроме того, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.



Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

