Улан-удэнцев ждут на «ЗвениУдинске»

12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России



На гала-концерте выступят лауреаты фестиваля из Иволгинского, Заиграевского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского районов и Улан-Удэ.



В программе - народные забавы, полевая кухня, розыгрыши призов и подарков от партнёров, выступления русских богатырей, национальная кухня. Гости фестиваля - известные исполнители фольклора, а также театр народной музыки и танца «Забава», сообщает управление по информационной политике.

