12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России
На гала-концерте выступят лауреаты фестиваля из Иволгинского, Заиграевского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского районов и Улан-Удэ.
В программе - народные забавы, полевая кухня, розыгрыши призов и подарков от партнёров, выступления русских богатырей, национальная кухня. Гости фестиваля - известные исполнители фольклора, а также театр народной музыки и танца «Забава», сообщает управление по информационной политике.
Улан-удэнцев ждут на «ЗвениУдинске»
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