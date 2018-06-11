28 июля в преддверии профессиональных праздников России компания Лига ФОРБС организует и проведет всероссийскую корпоративную спартакиаду по массовому футболу и масс-реслингу в Москве
Главным трофеем в смешанных плей-офф играх станет «Кубок Мэра города Москвы»
На церемонию открытия и награждения участников турнира приглашен мэр Москвы Сергей Собянин.
Для участия требуется собрать любительскую, корпоративную команду минимум 6 человек, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Команды из Улан-Удэ приглашают на Кубок Мэра Москвы-2018
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