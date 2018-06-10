Полицейские и волонтёры Бурятии будут вместе искать пропавших

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Сотрудники полиции МВД Бурятии провели рабочую встречу с волонтёрами региональных поисково-спасательных групп по вопросам взаимодействия при розыске без вести пропавших граждан



Открывая мероприятие, заместитель Министра внутренних дел Бурятии полковник полиции Алексей Кампф поблагодарил добровольцев за неравнодушие к чужой беде и сказал, что тесное взаимодействие полиции и граждан позволит повысить эффективность поисковых мероприятий.



В ходе встречи сотрудники Управления уголовного розыска проинформировали волонтеров о законодательной основе, на которой строится совместная деятельность общественников и правоохранительных структур. Так, в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О полиции» полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Также правовой основой сотрудничества служит ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают её задачи, в том числе, используя добровольную помощь граждан.



Участниками встречи был подробно рассмотрен алгоритм взаимодействия при получении информации о пропаже человека, исчезновении малолетнего. Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска подполковник полиции Антон Самойлов попросил исключить проведение поисковых мероприятий по информациям из социальных сетей без уведомления сотрудников полиции, поскольку лишь грамотное использование сил и средств может дать положительный результат. Также он отметил, что для граждан и добровольческих отрядов при оказании содействия в розыске лиц имеются определённые ограничения. К примеру, нельзя использовать фото и личные данные несовершеннолетних без согласия родителей или их законных представителей, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих там людей, осуществлять фото- и видеосъемку без разрешения.



Полицейские также отметили, что помощь волонтёров может выражаться и в профилактике безвестного исчезновения людей. В частности, в информировании полициио малолетних, которые находятся на улице, либо в подъезде без сопровождения взрослых; о лицах, ведущих бродячий образ жизни, проживающих в заброшенных домах, подвалах, чердаках.



Подводя итог встречи, Алексей Кампф отметил, что гражданам, общественным организациям, желающим оказать помощь в поиске людей, будут оказываться всяческая помощь и содействие, сообщает МВД республики.