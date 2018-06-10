В Улан-Удэ пройдёт конкурс на лучшую буузу

Конкурс будет состоять из четырёх этапов
19 июля в рамках недели туризма пройдёт конкурс «Шоу побратимов. Бууза». В ходе конкурса повара обменяются секретами приготовления кулинарных шедевров народов мира.
Кроме того, повара сразятся в лепке бурятских бууз и блюд побратимов - пельмени, манты, хинкали, баоцзы, чучвара, курзу, вонтоны, балык-берек. Главный приз конкурса – кубок абсолютного победителя.
Конкурс будет состоять из четырёх этапов: «Жеребьёвка», «Презентация», «Спарринги», «Ювелирная работа». Оценивать участников будут члены жюри в состав, которого входят известные мастера кулинарного искусства и эксперты ресторанного бизнеса.
Заявки принимаются до 10 июля текущего года, сообщает министерство туризма республики.
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