В Улан-Удэ пройдёт конкурс на лучшую буузу



Конкурс будет состоять из четырёх этапов: «Жеребьёвка», «Презентация», «Спарринги», «Ювелирная работа». Оценивать участников будут члены жюри в состав, которого входят известные мастера кулинарного искусства и эксперты ресторанного бизнеса.

Заявки принимаются до 10 июля текущего года, сообщает министерство туризма республики.



19 июля в рамках недели туризма пройдёт конкурс «Шоу побратимов. Бууза». В ходе конкурса повара обменяются секретами приготовления кулинарных шедевров народов мира.Кроме того, повара сразятся в лепке бурятских бууз и блюд побратимов - пельмени, манты, хинкали, баоцзы, чучвара, курзу, вонтоны, балык-берек. Главный приз конкурса – кубок абсолютного победителя.