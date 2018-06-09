Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
Русскоязычная версия для пользователей пока недоступна, уточняют «Известия».
Во время работы над фильмом, отвечая на вопрос о новой истории про борьбу с русской мафией и связанных с этим голливудских стереотипах, Ривз заметил,что криминал в «Сибири» не будет иметь национальности, да и главный герой далеко не «в белой жилетке».
Съёмки фильма проходили, в том числе, в Петербурге в мае прошлого года. Премьера назначена на 12 июля.
Согласно сюжету, аферист Лукас Хилл, роль которого исполнил Ривз, приезжает в Россию для продажи бриллиантов.
Партнерами Киану Ривза по работе над «Сибирью» стали Молли Рингуолд, Ана Улару и Алекс Паунович.
Появился трейлер фильма «Сибирь» с Киану Ривзом
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Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
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