По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
Ветер восточный 4-9, местами до 10-15 м/с.
Температура днём +23, +28, местами по южной половине +29, +34, по Прибайкалью +18, +23.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура +29, +31.
В Бурятии сегодня местами будет жарко до +34
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