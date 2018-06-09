В Бурятии сегодня местами будет жарко до +34

По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы



Ветер восточный 4-9, местами до 10-15 м/с.



Температура днём +23, +28, местами по южной половине +29, +34, по Прибайкалью +18, +23.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура +29, +31.



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