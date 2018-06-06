Пряники из Бурятии получили награду в Москве



С 15 по 17 мая в Москве на главной выставочной площадке России – ВДНХ, состоялся кубок Центросоюза по хлебопечению. Он прошёл в рамках II Евразийского форума. На форуме были организованы международная выставка «Пекарь и кондитер», фестиваль «Российский пряник».



В ходе форума был проведён семинар с участниками по соблюдению обязательных требований в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения на предприятиях пищевой промышленности. На мероприятии для участников провели и мастер-класс по выработке хлеба и хлебобулочных изделий с использованием закваски, бездрожжевого хлеба и пряников.



За звание лучших на кубке состязались пекари-профессионалы из разных регионов России и молодёжные команды технологов из Российского университета кооперации, Сибирского университета потребительской кооперации и Казанского кооперативного института.



Специалисты продемонстрировали свое профессиональное мастерство в различных номинациях. Кооператоры из Бурятии не остались без награды. Предприятие ООО «Кооппроизводство» Буркоопсоюза получил диплом и кубок за третье место в номинации «Пряник сувенирный», сообщает пресс-служба иинсельхозпрода Бурятии.

