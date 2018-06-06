В женской колонии Бурятии выбрали лучший отряд

В исправительной колонии № 7 подвели итоги конкурса на лучший отряд учреждения за май. Конкурсанты оценивались по следующим параметрам: отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания и соблюдение режима содержания, активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни колонии. По результатам состязания наибольшее количество баллов набрал отряд № 2 с облегчёнными условиями отбывания наказания. Женщинам вручили переходящий вымпел лучшего отряда колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

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