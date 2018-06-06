В женской колонии Бурятии выбрали лучший отряд

Победительницам вручили переходящий вымпел лучшего отряда
В исправительной колонии № 7 подвели итоги конкурса на лучший отряд учреждения за май.
Конкурсанты оценивались по следующим параметрам: отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания и соблюдение режима содержания, активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни колонии.
По результатам состязания наибольшее количество баллов набрал отряд № 2 с облегчёнными условиями отбывания наказания. Женщинам вручили переходящий вымпел лучшего отряда колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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Победительницам вручили переходящий вымпел лучшего отряда
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