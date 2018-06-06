Байкер из Франции ехал на Байкал, но оказался в больнице



- На автодороге Самара–Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двухколёсного транспортного средства. 54-летний мужчина, управлял мотоциклом Kawasaki, потерял управление транспортным средством, съехал в кювет и опрокинулся, - сообщили в УГИБДД по республике Башкортостан.







Байкер был полностью экипирован, его мотоцикл был оснащён специальным оборудованием для дальних поездок, но перелом лодыжки избежать не удалось. По его словам, свой первый приезд в Россию он запомнит надолго.



- Я считаю, что мне повезло, потому что люди здесь очень приятные. Сразу же помогли, припарковали мотоцикл, вызвали скорую помощь – это прекрасно я никогда такого не видел, - рассказал Дёни Мондель.



Сам мотоцикл приютили местные жители, в отличие от хозяина на нём никаких серьёзных повреждений нет. Он сейчас на ходу, можно продолжить преодолевать маршрут до Байкала, но обратно вернуться на родину Дёни придётся на самолёте.



Как Как сообщал «Байкал-Dailу» , это уже не первый случай ДТП с путешественниками из Франции, которые хотели увидеть Байкал. Так, в 2014 году байкеру осталось проехать всего 900 км до заветного озера, но он попал в аварию под Красноярском и вернулся на Родину.

Маршрут друзья разрабатывали два года. Планировали посетить разные достопримечательности. До России они доехали без проблем, но, когда оказались на территорию Башкирии, один из мотоциклистов загляделся на природу, не справился с управлением и упал, сообщает Россия24.