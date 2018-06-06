«Праздник непослушания» прошёл в музее Бурятии

Дети рисовали на асфальте, играли с клоуном и мастерили обереги
В Этнографическом музее народов Забайкалья состоялся праздник для маленьких гостей музея.
Все желающие приняли участие в развлекательной программе.
- Очень понравились ребятам весёлые игры с клоуном Ириска. Традиционный конкурс рисунков на асфальте прошёл с большим успехом. А также мастер-класс, где многие научились мастерить своими руками уникальный сувенир. Дети, например, смастерили эвенкийский оберег-солнце, символизирующий женское начало, он охраняет женщин, девушек, девочек от злых духов. Известно, что оберег защищает здоровье представительниц прекрасного пола, - говорят организаторы.
По их словам, и для мужчин всех возрастов издревле существует свой оберег, который не просто охраняет своего владельца, но и способствует удаче в охоте и рыбацком промысле. Обо всем этом и многом другом узнали посетители мастер-класса, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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