«Праздник непослушания» прошёл в музее Бурятии



В Этнографическом музее народов Забайкалья состоялся праздник для маленьких гостей музея.



Все желающие приняли участие в развлекательной программе.



- Очень понравились ребятам весёлые игры с клоуном Ириска. Традиционный конкурс рисунков на асфальте прошёл с большим успехом. А также мастер-класс, где многие научились мастерить своими руками уникальный сувенир. Дети, например, смастерили эвенкийский оберег-солнце, символизирующий женское начало, он охраняет женщин, девушек, девочек от злых духов. Известно, что оберег защищает здоровье представительниц прекрасного пола, - говорят организаторы.



По их словам, и для мужчин всех возрастов издревле существует свой оберег, который не просто охраняет своего владельца, но и способствует удаче в охоте и рыбацком промысле. Обо всем этом и многом другом узнали посетители мастер-класса, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

