В Бурятии для детей-инвалидов провели чайную дегустацию

Мероприятие посвятили празднованию Дня защиты детей



В музее «Российско-Монгольской дружбы» сотрудники отдела соцзащиты по Кяхтинскому району вместе с обществом инвалидов провели фестиваль детского творчества детей с ограниченными возможностями, приуроченный к празднованию дня защиты детей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Дети с удовольствием принимали участие в «Весёлых стартах», конкурсах, мастер-классах по изготовлению поделок и в выставке. Чтобы ребята чувствовали себя как дома, для них было организовано чаепитие, проведена чайная дегустация «Чай, чаёк!», - уточняют в министерстве.



Кроме того, дома вручили подарки тем ребятам, которые не смогли присутствовать на празднике.



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