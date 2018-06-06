Сельские власти в Бурятии не подготовились к лесным пожарам

Множество нарушений нашли у шести сельских поселений Закаменского района



Прокуратура Закаменского района проверила исполнение законодательства об охране лесов от пожаров местными властями.



- Установлено, что главами 6 муниципальных образований сельских поселений (Нуртинское, Хужирское, Хуртагинское, Харацайское, Ехэ-Цакирское, Хамнейское) не обеспечено надлежащее формирование сил и средств для тушения лесных пожаров и защиты населённых пунктов от перехода лесных пожаров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Мобилизационные планы тушения пожаров не отражали реального положения. Лица, привлекаемые к тушению пожаров, не были провакцинированы против клещевого энцефалита, отсутствовали медицинские аптечки. Не вся подлежащая привлечению к пожаротушению техника прошла технический осмотр.



Прокурор внёс главам сельских поселений представления, все они удовлетворены, нарушения устранены. 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



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