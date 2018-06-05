Подведены итоги одного из этапов всероссийской викторины «Путешествие с мячом» – «Большой семейной викторины». Проект посвящен истории чемпионатов мира по футболу, а также географии России и стран-участниц первенства 2018 года
Победителем стал Александр Абрамов из Твери. Он получит главный приз – путешествие в Москву с туром по стадионам ЧМ, а также фотоальбом РГО «Самая красивая страна» и майку с автографами футболистов сборной России.
Свои знания в третьем туре показал Жаргал Ламаханов из села Кижинга, Бурятия. Он получит официальный мяч детской футбольной лиги «Ударь-ка!» с автографами игроков футбольного клуба «Локомотив».
Все участники викторины получат дипломы знатоков футбола, географии России и стран-участниц ЧМ-2018.
«Путешествие с мячом» – всероссийская викторина, которая проводится в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. В подготовке вопросов викторины приняли участие эксперты РФС и РГО, а также посольства Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Колумбии, Мексики, Перу, Португалии, Сенегала, Туниса и Южной Кореи – стран, команды которых выступят на мировом чемпионате. Специальные вопросы участникам подготовил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба РГО.
Житель Бурятии получит награду футбольной викторины РГО
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подведены итоги одного из этапов всероссийской викторины «Путешествие с мячом» – «Большой семейной викторины». Проект посвящен истории чемпионатов мира по футболу, а также географии России и стран-участниц первенства 2018 года
В Хужире вырубают сосновый бор. И делают это строители. На этом месте будут возводить жилые дома. Люди очень переживают, но на камеру соглашаются говорить, не показывая своего лица
«Вагон знаний» для школьников планируют включить в состав дневного экспресса №150/149 сообщением Иркутск – Улан-Удэ
В ходе практической части учебных мероприятий военные инженеры выполняют нормативы по развертыванию паромных переправ для дальнейшей переброски автомобильной и гусеничной техники через водные преграды
Камазовские столовые кормили 90 тысяч человек в день
В Улан-Удэ с началом сезона пляжного отдыха спасатели начали строить наблюдательные вышки. Их возводят на берегах рек Уда и Селенга. В тех местах, где официально купаться запрещено, передает ОТР
В государственном заказнике «Алтачейский» с 18 по 25 мая были проведены экспедиционные работы по изучению орнитофауны. В полевых работах принимали участие сотрудники заповедника, ученые из Института управления природными ресурсами ИрГАУ и волонтеры
Осуждённым рассказали о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова
Они участвовали в двух конкурсах по китайскому языку
Российские авторы представят на международном конкурсе 32 ленты
По всей республике проводятся мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции
К такому выводу пришёл суд в Иркутской области
Ребёнка назвали Никитой
Акция прошла на площадке у торгового центра в селе Аршан Тункинского района
Жителям республики предлагают на выбор 6 специальностей, которые они могут освоить в ходе учёбы