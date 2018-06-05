Житель Бурятии получит награду футбольной викторины РГО

Подведены итоги одного из этапов всероссийской викторины «Путешествие с мячом» – «Большой семейной викторины». Проект посвящен истории чемпионатов мира по футболу, а также географии России и стран-участниц первенства 2018 года



Победителем стал Александр Абрамов из Твери. Он получит главный приз – путешествие в Москву с туром по стадионам ЧМ, а также фотоальбом РГО «Самая красивая страна» и майку с автографами футболистов сборной России.



Свои знания в третьем туре показал Жаргал Ламаханов из села Кижинга, Бурятия. Он получит официальный мяч детской футбольной лиги «Ударь-ка!» с автографами игроков футбольного клуба «Локомотив».



Все участники викторины получат дипломы знатоков футбола, географии России и стран-участниц ЧМ-2018.



«Путешествие с мячом» – всероссийская викторина, которая проводится в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. В подготовке вопросов викторины приняли участие эксперты РФС и РГО, а также посольства Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Колумбии, Мексики, Перу, Португалии, Сенегала, Туниса и Южной Кореи – стран, команды которых выступят на мировом чемпионате. Специальные вопросы участникам подготовил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба РГО.



