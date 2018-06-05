«Вагон знаний» запустят между Иркутском и Улан-Удэ

«Вагон знаний» для школьников планируют включить в состав дневного экспресса №150/149 сообщением Иркутск – Улан-Удэ



Об этом на пресс-конференции 5 июня рассказал начальник Восточно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании Дмитрий Жарий.



- Ученики будут смотреть в окно, видеть Байкала, а для них одновременно будет проводиться урок по истории, географии этого края, - пояснил он. – Надеюсь, что в новом учебном году мы этот проект реализуем. Соответствующие соглашения уже подписаны с министерствами образования Иркутской области и Бурятии.



Говоря о нововведениях в экспрессе между Иркутском и Улан-Удэ, Дмитрий Жарий напомнил, что в поезд были включены вагоны с местами для сидения, где установлены экологически чистые туалетные комплексы, кондиционерами, переносными розетками для подзарядки мобильных телефонов, сообщает ИА «Байкал Инфо».

