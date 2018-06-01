ГИБДД регистрирует жителей Бурятии на сайте Госуслуг



В рамках выездной приёмной работы также проведены беседы с курсантами автошколы, сообщили в УГИБДД республики.



Сотрудники МРЭО ГИБДД продолжат работу над улучшением услуг по подтверждению личности при регистрации на Едином портале государственных услуг.В период с 1 по 31 мая сотрудники ГИБДД по Бурятии, подтвердили личность 174 граждан, в том числе порядка 34 граждан старше 55 лет.По вопросам получения государственных услуг по линии безопасности дорожного движения, уже оказано более 300 консультаций.Также сотрудниками ГИБДД организованы и осуществлены 2 выезда в ДОСААФ по вопросам подтверждения личности пользователя и оказанию консультаций и практической помощи при регистрации на портале государственных услуг. Помимо этого проведены разъяснительные работы по порядку и способам оплаты государственных пошлин.