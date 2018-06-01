ГИБДД регистрирует жителей Бурятии на сайте Госуслуг

На едином государственном портале улучшат услуги для зарегистрированных граждан
Сотрудники МРЭО ГИБДД продолжат работу над улучшением услуг по подтверждению личности при регистрации на Едином портале государственных услуг.
В период с 1 по 31 мая сотрудники ГИБДД по Бурятии, подтвердили личность 174 граждан, в том числе порядка 34 граждан старше 55 лет.
По вопросам получения государственных услуг по линии безопасности дорожного движения, уже оказано более 300 консультаций.
Также сотрудниками ГИБДД организованы и осуществлены 2 выезда в ДОСААФ по вопросам подтверждения личности пользователя и оказанию консультаций и практической помощи при регистрации на портале государственных услуг. Помимо этого проведены разъяснительные работы по порядку и способам оплаты государственных пошлин.
В рамках выездной приёмной работы также проведены беседы с курсантами автошколы, сообщили в УГИБДД республики.
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