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Иркутская область лидирует по числу сирот

Иркутская область лидирует по числу сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
Их насчитывается 17343 человека за 2017 год

Иркутская область по численности детей-сирот – 17343 человека по итогам 2017 года – занимает первое место в России. При том, в 55 субъектах зарегистрировано по 5 тысяч детей-сирот.

- Опыт других субъектов требует внимания, в том числе, и в вопросах совершенствования регионального законодательства в части поддержки семей, усыновляющих и опекающих детей-сирот, – отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Также он отметил, что решение этих вопросов – задача, поставленная, в том числе, и на федеральном уровне в рамках объявленного в стране Десятилетия детства и в «майском» указе президента страны.

Кроме того в результате происшествий в регионе в 2017 году погибло 215 детей, травмировано 1785, треть из них – это дети дошкольного возраста.

- Особую тревогу вызывает тот факт, что 673 ребёнка пострадали в семьях, причём это в два раза больше, чем в 2016, – сообщил Сергей Брилка.

При этом не всегда причиной являлся преступный умысел, зачастую к трагедии приводит невнимательное отношение родителей к детям. В частности, 34 ребёнка в 2017 году получили травмы при падении из окон, двое из них погибли, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
 
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